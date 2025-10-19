Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Nedelja,
19. 10. 2025,
10.17

1 ura, 21 minut

Nedelja, 19. 10. 2025, 10.17

Pakistan in Afganistan sklenila dogovor o prekinitvi ognja

Sa. B., STA

Pakistan in Afganistan, dogovor o prekinitvi ognja | Pakistan in Afganistan sta se dogovorila o "takojšnji prekinitvi ognja in vzpostavitvi mehanizmov za utrditev trajnega miru in stabilnosti med državama", je sporočilo katarsko zunanje ministrstvo. | Foto X/Ministry of Foreign Affairs - Qatar

Pakistan in Afganistan sta se dogovorila o "takojšnji prekinitvi ognja in vzpostavitvi mehanizmov za utrditev trajnega miru in stabilnosti med državama", je sporočilo katarsko zunanje ministrstvo.

Foto: X/Ministry of Foreign Affairs - Qatar

Pakistan in Afganistan sta na mirovnih pogovorih v Dohi sklenila dogovor o takojšnji prekinitvi ognja, je danes sporočilo katarsko zunanje ministrstvo. Dogovor sledi smrtonosnim spopadom med državama, v katerih je umrlo več deset vojakov in civilistov na obeh straneh.

Pakistan in Afganistan sta se dogovorila o "takojšnji prekinitvi ognja in vzpostavitvi mehanizmov za utrditev trajnega miru in stabilnosti med državama", je sporočilo katarsko zunanje ministrstvo. Dodalo je, da se bosta sprti strani v prihodnjih dneh znova sestali, da bi zagotovili izvajanje dogovora. Sklenitev dogovora sta že potrdila tako Pakistan kot Afganistan.

"Obe državi bosta spoštovali suverenost druge"

"Terorizem na pakistanskem ozemlju, ki se izvaja iz Afganistana, se bo takoj ustavil. Obe državi bosta spoštovali suverenost druge," je sporočil pakistanski obrambni minister Kavaja Asif. Ob tem je napovedal, da se bosta strani ponovno sestali v soboto v Istanbulu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pakistan in Afganistan sta se v sredo dogovorila o 48-urni prekinitvi ognja, kar je zaustavilo skoraj teden dni trajajoče spopade na meji, v katerih je umrlo več deset vojakov in civilistov na obeh straneh. V petek zvečer je nato Pakistan izvedel nove smrtonosne napade v Afganistanu, s čimer je po navedbah tamkajšnjih talibanov kršil 48-urno premirje.

Državi se sicer medsebojno že dolgo obtožujeta, da nudita zatočišče militantnim skupinam, ki delujejo na obeh straneh meje. Od umika ameriških sil iz Afganistana leta 2021 in vrnitve talibanov na oblast pa so pakistanski talibani izvedli več napadov na pakistanske varnostne sile.

