Slovenke pred zahtevnejšo oviro

Slovensko žensko rokometno reprezentanco danes ob 18. uri čaka druga tekma kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026, ki bo konec prihodnjega leta. Izbranke selektorja Dragana Adžića se bodo v Bitoli pomerile s Severno Makedonijo in skušale osvojiti novi dve točki na poti proti sklepnemu turnirju evropske elite.

Slovenke so kvalifikacije začele zanesljivo. V sredo so v Areni Bonifika v Kopru z 29:22 premagale Belgijo in si priigrale pomembno izhodišče pred nadaljevanjem tekmovanja. Slovenska reprezentanca se bo tekmicam tudi tokrat zoperstavila v nekoliko okrnjeni zasedbi. Zaradi poškodb bosta manjkali kapetanka Tjaša Stanko (okrevanje po zlomu dlančnic) in Manca Jurič (okrevanje po operaciji kolena), Lana Puncer je zbolela, Nino Zulić pa so zadržale materinske obveznosti. Kljub temu cilj ekipe ostaja jasen – zmaga tudi v Bitoli.

"Čaka nas kakovostnejši tekmec kot v prvem krogu. V zadnjih kvalifikacijah so Makedonke proti Poljakinjam odigrale odlično. Nič drugačno njihovo predstavo ne pričakujem na nedeljski tekmi v zanje domačem ambientu," je pred nedeljskim obračunom pogled na tekmice usmeril Adžić in opozoril na odlično predstavo tekmic v marčevskih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Poljakinje so bile v seštevku tekem boljše za šest golov, na povratni tekmi, ko so jo v Bitoli dobile s 23:21 je bil še dve minuti pred koncem izid poravnan na 21:21.

Makedonska reprezentanca je nastopila na zadnjih dveh evropskih prvenstvih, a se obakrat poslovila že po prvem delu tekmovanja. Kvalifikacije za letošnje prvenstvo je začela z visokim porazom – v Nemčiji je izgubila z 18:34.

Na EP prvi dve reprezentanci iz skupine

Na evropsko prvenstvo, ki ga bodo med 3. in 20. decembrom prihodnje leto gostile Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija, neposredno vodita prvi mesti vsake izmed šestih kvalifikacijskih skupin, dodatno pa bodo na tekmovanje napredovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Poleg vseh petih gostiteljic so na prvenstvo že uvrščene Danska, Norveška in Madžarska, nosilke kolajn z evropskega prvenstva 2024.

Kvalifikacije za EP, prvi krog:

Nedelja, 19. oktober:

Lestvica:

