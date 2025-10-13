V tem tednu slovensko žensko rokometno reprezentanco čakata uvodni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026. Izbranke Dragana Adžića se bodo v sredo ob 18. uri v Kopru pomerile z Belgijo, v nedeljo pa jih v Bitoli čaka še obračun s Severno Makedonijo. Zraven je tudi kapetanka Tjaša Stanko, čeprav zaradi poškodbe ne bo mogla igrati.

Slovenske rokometašice so se zbrale v Izoli in začele sklepne priprave na prva kvalifikacijska dvoboja. Na tekmice so začele pogledovati že septembra, ko je bil na sporedu prvi pripravljalni ciklus. Tako takrat kot zdaj se je reprezentanca zbrala v okrnjeni zasedbi. Zaradi materinskih obveznosti ni Nine Zulić, tik pred pripravami je zbolela mlada krožna napadalka Lana Puncer, po poškodbi pa za igro še ni nared kapetanka Tjaša Stanko. Ta je sicer pripotovala na priprave na Obalo in ekipi po najboljših močeh skušala pomagati z roba igrišča.

"Vsa preostala dekleta so na zbor prispela zdrava. Verjamem, da bodo izkoristile odlično priložnost, da se prikažejo v najboljši luči in dostojno ter na pravi način zastopale barve Slovenije. Dve zmagi v uvodnem delu bi bili izjemnega pomena," je pogled na kader, ki ga ima na voljo, strnil selektor Dragan Adžić.

Prvi preizkus slovenske rokometašice čaka že dva dneva po tokratnem zboru. V Areni Bonifika se bodo pomerile z Belgijo. Belgijska reprezentanca še ni nastopila na sklepnem turnirju evropske elite. V sklepnem delu kvalifikacij si je mesto zagotovila z zmagama proti Luksemburgu (33:23) in Cipru (21:18).

"Gre za mlado ekipo, ki je ne bomo podcenjevale"

Maja Vojnovič Foto: Guliverimage "Belgijk pretirano ne poznamo, saj se z njimi še nismo pomerile. Vemo, da gre za mlado ekipo, ki pa je nikakor ne bomo podcenjevale. Tudi one bodo v Kopru želele pokazati, da znajo igrati dober rokomet. Uvoden kvalifikacijski obračun moramo odigrati osredotočeno, po najboljših močeh in z jasnim ciljem, ki je prva zmaga," je odločno dejala vratarka Maja Vojnovič.

V skupini tri nastopa še Nemčija, ki bo slovenska tekmica dvakrat v marčevskem kvalifikacijskem ciklusu, medtem ko povratni tekmi z Belgijo in Severno Makedonijo sledita v aprilu prihodnje leto.

Na evropsko prvenstvo, ki ga bodo med 3. in 20. decembrom prihodnje leto gostile Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija, neposredno vodita prvi mesti vsake izmed šestih kvalifikacijskih skupin, dodatno pa bodo na tekmovanje napredovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.