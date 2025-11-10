Ne gredo na veliko tekmovanje, a se bodo vseeno zbrale in trenirale

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo preostanek leta izkoristila za dva pripravljalna tedna, v katerih bo selektor Dragan Adžić nadaljeval gradnjo ekipe. Reprezentanca se bo na prvem zboru zbrala prihodnji teden v Škofji Loki. Na Gorenjskem bo opravila nekaj treningov, nato pa odpotovala v Črno goro.

Reprezentantke bodo v Podgorici trenirale s tamkajšnjo reprezentanco in nato z njo odigrale tudi pripravljalno tekmo. Prvi teden decembra bo sledil še drugi del priprav, ki se bo prav tako začel na Gorenjskem. Slovenska izbrana vrsta bo nato konec tedna preživela v Ankari, kjer jo čaka nastop na mednarodnem turnirju. Tam se bo v petek, petega decembra pomerila s Slovaško, v naslednjih dveh dneh pa še s Severno Makedonijo in z gostiteljico Turčijo. Turnir bo lepa priložnost za preizkus različnih igralk, na katere selektor računa v prihodnosti

Priprave bodo izkoristile za poglobljeno delo, potem ko so se spomladi le za las poslovile od svetovnega prvenstva po izjemnem boju s Srbkinjami. Selektor Dragan Adžić želi obdobje brez tekmovalnih obveznosti izkoristiti za dodatno uigranost in večjo povezanost. Na uvodni teden je povabil 18 igralk. Na seznamu so krilne igralke Ema Abina, Živa Čopi, Ana Jeras in Ema Marija Marković, zunanje igralke Ana Abina, Špela Bajc, Ivona Barukčić, Nuša Fegic, Blažka Hauptman, Erin Novak, Tinkara Rakovec in Tjaša Stanko, krožne napadalke Lara Bukovec, Nataša Ljepoja in Lana Puncer ter vratarke Dijana Đajić, Lana Petek in Maja Vojnovič. Na drugi teden je dodatno povabil še trojico mlajših rokometašic - Nino Kovšca, Katjo Štukelj in Liano Vuković ter Tinkaro Kogovšek, ki bo iz prvega tedna zamenjala Jeras.

Dragan Adžić Foto: Aleš Fevžer "Prvič, odkar vodim reprezentanco, se nam je zgodilo, da ne bomo del velikega tekmovanja. Kljub temu bomo ta čas skušali izkoristiti na najboljši možen način. V prvem tednu priprav nas čaka pot v Črno goro. Ta skupni čas bo dragocen za večjo uigranost in povezanost ekipe. Žal tokrat z nami ne bosta Nina Zulić in poškodovana Ema Hrvatin," je dejal Adžić.

"Pripravljali se bomo predvsem na marčevske kvalifikacijske obračune z Nemčijo, saj tedaj pretiranega časa za trening ne bo," se je v prihodnji teden ozrl selektor in dodal: "Tudi začetek drugega tedna bomo namenili pripravi na tekme z Nemčijo, hkrati pa bo to priložnost za dodatno povezovanje z mlajšimi igralkami. V Turčiji bomo v ospredje postavili tiste, ki doslej niso imele veliko priložnosti za igro na reprezentančni ravni. Želimo si, da skozi to izkušnjo napredujejo in se razvijejo do te mere, da postanejo stalne članice izbrane vrste."

Ključni obdobji reprezentanco čaka marca in aprila prihodnje leto, ko bo v okviru kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026 odigrala štiri tekme. Slovenke so kvalifikacije začele z dvema prepričljivima zmagama doma proti Belgiji in v gosteh proti Severni Makedoniji in so tako na dobri poti do nove uvrstitve med evropsko elito.

Slovenija in Nemčija sta po uvodnem kvalifikacijskem tednu vodilni reprezentanci kvalifikacijske skupine 3. Medsebojni tekmi reprezentanci čakata v začetku marca, v prvi polovici aprila pa izbranke selektorja Adžića čakata še povratni tekmi z Belgijo in Severno Makedonijo. Na EP bosta neposredno napredovali najboljši reprezentanci vsake od šestih skupin, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene.