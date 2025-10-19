Slovenke po odličnem drugem polčasu do druge kvalifikacijske zmage

Slovenska ženska rokometna reprezentanco je na drugi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo konec prihodnjega leta, vknjižila drugo zmago. Varovanke selektorja Dragana Adžića so v Severni Makedoniji po odličnem drugem polčasu zmagale z 28:20.

Kvalifikacije za EP, prvi krog:

Nedelja, 19. oktober:

Slovenke so kvalifikacije začele zanesljivo. V sredo so v Areni Bonifika v Kopru z 29:22 premagale Belgijo in si priigrale pomembno izhodišče pred nadaljevanjem tekmovanja. Slovenska reprezentanca se je tekmicam tudi na drugi tekmi zoperstavila v nekoliko okrnjeni zasedbi. Zaradi poškodb sta manjkali kapetanka Tjaša Stanko (okrevanje po zlomu dlančnic) in Manca Jurič (okrevanje po operaciji kolena), Lana Puncer je zbolela, Nino Zulić pa so zadržale materinske obveznosti. Kljub temu je bil cilj ekipe jasen – zmaga tudi v Bitoli, kar je Slovenkam tudi uspelo.

Makedonska reprezentanca je nastopila na zadnjih dveh evropskih prvenstvih, a se obakrat poslovila že po prvem delu tekmovanja. Kvalifikacije za letošnje prvenstvo je začela z visokim porazom – v Nemčiji je izgubila z 18:34.

Na EP prvi dve reprezentanci iz skupine

Na evropsko prvenstvo, ki ga bodo med 3. in 20. decembrom prihodnje leto gostile Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija, neposredno vodita prvi mesti vsake izmed šestih kvalifikacijskih skupin, dodatno pa bodo na tekmovanje napredovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Poleg vseh petih gostiteljic so na prvenstvo že uvrščene Danska, Norveška in Madžarska, nosilke kolajn z evropskega prvenstva 2024.

Lestvica:

