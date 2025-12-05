Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., STA

Petek,
5. 12. 2025,
18.57

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Ankara Slovaška Dragan Adžić slovenska ženska rokometna reprezentanca

Petek, 5. 12. 2025, 18.57

1 ura, 35 minut

Ankara, mednarodni turnir

Pomlajena slovenska rokometna reprezentanca izgubila s Slovaško

Avtorji:
S. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ivona Barukčić | Ivona Barukčić je bila s petimi goli najboljša strelka slovenske vrste. | Foto Aleš Fevžer

Ivona Barukčić je bila s petimi goli najboljša strelka slovenske vrste.

Foto: Aleš Fevžer

Pomlajena slovenska ženska rokometna reprezentanca je na prvi tekmi mednarodnega turnirja v Ankari izgubila proti Slovaški s 23:27 (11:15). Slovenija se bo v soboto pomerila s Severno Makedonijo, v nedeljo pa še z gostiteljico turnirja Turčijo.

V slovenski reprezentanci, ki nastopa brez svojih najboljših igralk, je bila s petimi goli najučinkovitejša Ivona Barukčić, štiri je dosegla Ema Marija Marković, po tri pa 16-letna debitantka Katja Štukelj in Ema Abina. Dvakrat je zadela Špela Bajc, po enkrat pa Lana Puncer, Tinkara Rakovec, Blažka Hauptman in Živa Čopi.

Preberite še:

Dragan Adžić, Krim Mercator, rokomet
Sportal Slovenske rokometašice od petka do nedelje v Ankari
slovenska ženska nogometna reprezentanca Lara Prašnikar
Sportal Ženska nogometna reprezentanca s porazom končala leto 2025
Ankara Slovaška Dragan Adžić slovenska ženska rokometna reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.