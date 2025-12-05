Pomlajena slovenska ženska rokometna reprezentanca je na prvi tekmi mednarodnega turnirja v Ankari izgubila proti Slovaški s 23:27 (11:15). Slovenija se bo v soboto pomerila s Severno Makedonijo, v nedeljo pa še z gostiteljico turnirja Turčijo.

V slovenski reprezentanci, ki nastopa brez svojih najboljših igralk, je bila s petimi goli najučinkovitejša Ivona Barukčić, štiri je dosegla Ema Marija Marković, po tri pa 16-letna debitantka Katja Štukelj in Ema Abina. Dvakrat je zadela Špela Bajc, po enkrat pa Lana Puncer, Tinkara Rakovec, Blažka Hauptman in Živa Čopi.

