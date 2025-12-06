Slovenke v Turčiji remizirale

Na drugi tekmi mednarodnega pripravljalnega turnirja v Ankari so slovenske rokometašice remizirale s Severno Makedonijo. Tekma se je končala z rezultatom 23:23 (11:13), so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Varovanke Dragana Adžiča, ki v Turčiji nastopajo brez najboljših slovenskih posameznic – manjkajo Tjaša Stanko, Ana Abina, Nuša Fegic, Nataša Ljepoja in Maja Vojnovič – so v prvem krogu v petek s 23:27 izgubile proti Slovaški. Zadnja tekma jih čaka v nedeljo ob 12.30, ko jim bodo nasproti stale še Turkinje, ki so dvakrat klonile, v petek proti Makedonkam (26:29), v soboto pa še proti Slovakinjam (28:32).

Makedonke, ki so slovenske tekmice tudi v kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo – prvo tekmo v Bitoli je Slovenija dobila z 28:20, povratna sledi sredi aprila – so bolje začele tekmo. Sredi devete minute so ušle na 4:1, a so Slovenke hitro vzpostavile ravnotežje in z dvema zaporednima zadetkoma Tinkare Kogovšek šest minut kasneje izid poravnale na 4:4.

V nadaljevanju se je vseskozi odvijal izjemno tesen dvoboj, več priložnosti za končen uspeh pa se je ponujalo slovenski zasedbi. V 23. minuti je krožna napadalka Lana Puncer v nasprotnem napadu zadela za prvo slovensko vodstvo (9:8), Nina Kovšca pa je v zadnji sekundi prvega polčasa ekipo popeljala na 13:11.

Dragan Adžić Foto: Aleš Fevžer

Kljub napakam v igri so Slovenke vajeti igre tudi v nadaljevanju v svojih rokah držale do 55. minute. Potem ko so dvakrat vodile tudi za tri zadetke (16:13, 20:17), so jih tekmice ujele pri 20. zadetku, štiri minute pred koncem pa povedle z 21:20. Pri zaostanku z 22:23 je slovenska klop ob vstopu v zadnjo minuto segla po odmoru. Po vrnitvi na igrišče je 37 sekund pred koncem Erin Novak s projektilom z razdalje izid poravnala, na drugi strani pa s soigralkami v obrambi strnila vrste, da Makedonke niso uspele priti do pravega zaključnega strela, so zapisali pri RZS.

V slovenski vrsti je bila s petimi zadetki najuspešnejša Novak, štiri zadetke sta dodali Kogovšek in Špela Bajc, tri pa Ivona Barukčić.