Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na uvodni kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu 2026 kljub okrnjeni zasedbi upravičila vlogo favoritinje in z 29:22 premagala Belgijke. V nedeljo Slovenke čaka precej težje delo, gostovale bodo v Severni Makedoniji.

Slovenske rokometašice so v oslabljeni in prevetreni zasedbi zmagovito odprle kvalifikacijski cikel za nastop na evropskem prvenstvu. Zaradi materinskih obveznosti Dragan Adžić ni mogel računati na Nino Zulić, tik pred pripravami je zbolela mlada krožna napadalka Lana Puncer, po poškodbi pa za igro še ni pripravljena kapetanka Tjaša Stanko, ki je ekipo spodbujala z roba igrišča.

Slovenija : Belgija 29:22 (17:8) * Dvorana Bonifika, gledalcev 1.000, sodnika: Mikelić in Paradina (oba Hrvaška)

* Slovenija: Vojnovič, Đajić, Petek, Novak 3, E. Abina, A. Abina 5 (1), Hrvatin 6 (1), Fegic 7 (2), Ljepoja, Bajc 2, Barukčić, Bukovec 1, Jeras 1, Čopi, Rakovec, Markovič 4

* Belgija: E. Antonissen, Muziek, Evens, Boons 2, L. Antonissen, Morteleur, N. Antonissen 13 (2), Buelens 3, Fohn 1, Schepkens, Boiten, Macours, Schellingen, Ghijsens 2, Xhonneux 1, Addis

* Sedemmetrovke: Slovenija 4 (4), Belgija 2 (2)

* Izključitve: Slovenija 4, Belgija – minut

* Rdeči karton: / Vir: STA

Maja Vojnovič je branila le v prvem polčasu in zbrala 14 obramb. Foto: Aleš Fevžer Slovenke so kaj hitro pokazale, v katero smer bo šlo srečanje, tekmicam so ušle na +4 (6:2) in nato, tudi na račun dobrih obramb Maje Vojnovič, zvišale na +7 (10:3). Svojo prednost so v nadaljevanju še zvišale, Adžić je tako v igro poslal tudi nekatere debitantke in slovenska zasedbe je na odmor ob polčasu odšla s prednostjo 17:8.

V drugem polčasu je sicer sledilo nekaj črnih minut, a slovenska zmaga ni bila ogrožena, varovanke Adžića so na koncu zmagale z 29:22. S sedmimi zadetki je bila strelsko najbolj razpoložena Nuša Fegic, šest jih je dodala Ema Hrvatin, Vojnovič, ki je branila le v prvem polčasu, pa je zbrala 14 obramb.

Nova kvalifikacijska tekma jih čaka v nedeljo v Severni Makedoniji.

Slovenke so na evropskih prvenstvih nastopile desetkrat, Belgijke še nikoli. Foto: Aleš Fevžer

Kaj so povedali? Dragan Adžić, selektor Slovenije: "Za nas je zmaga proti Belgiji izjemno pomembna, sploh glede na odsotnost nekaterih pomembnih igralk, na katere ne bom mogel računati tudi na bržkone najbolj pomembnem obračunu v tem kvalifikacijskem ciklusu v nedeljo v Severni Makedoniji. Z nekaterimi segmenti v naši igri sem bil zadovoljen, z nekaterimi manj, v drugem polčasu smo se zavoljo visoke prednosti tudi preveč sprostili. Do tekme v Bitoli bomo skušali odpraviti nekatere napake v naši igri, a tekma proti Belgiji je bila za moje mlade igralke zagotovo koristna in poučna." "Do tekme v Bitoli bomo skušali odpraviti nekatere napake v naši igri, a tekma proti Belgiji je bila za moje mlade igralke zagotovo koristna in poučna." Foto: Aleš Fevžer * Ana Abina, reprezentantka Slovenije: "Vesele smo, da smo kvalifikacije začele z zmago. Zavedale smo se zahtevnosti dvoboja, ki ni bil enostaven. V naši igri je bilo nekaj nihanj, občasno je bila tudi zmedena, a najbolj pomembno je, da smo zmagale in se nekaj novega naučile pred veliko pomembnejšimi obračuni v tem ciklusu." * Nuša Fegic, reprezentantka Slovenije: "Vse tekme so zahtevne, sploh, če si v vlogi favorita. V prvem polčasu smo prikazale dobro predstavo, v začetku drugega pa je bilo nekaj zmede, popustila nam je zbranost, kar so Belgijke izkoristile in dosegle številne gole iz (pol)protinapadov. Zmaga ni bila v nobenem trenutku ogrožena in je lepa popotnica pred veliko zahtevnejšim nedeljskim obračunom v Severni Makedoniji." Vir: STA

Belgijke še niso bile na prvenstvu stare celine

Belgijska reprezentanca še ni nastopila na sklepnem turnirju evropske elite. V sklepnem delu kvalifikacij si je mesto zagotovila z zmagama proti Luksemburgu (33:23) in Cipru (21:18), nase pa opozorila v prvem delu kvalifikacij za letošnje svetovno prvenstvo, ko je pred letom dni po porazu proti Kosovu (28:32) ugnala Bosno in Hercegovino (28:27).

V skupini 3 nastopa še Nemčija, ki bo slovenska tekmica dvakrat v marčevskem kvalifikacijskem ciklusu, medtem ko povratni tekmi z Belgijo in Severno Makedonijo sledita aprila prihodnje leto.

Na EP prvi dve reprezentanci iz skupine

Na evropsko prvenstvo, ki ga bodo med 3. in 20. decembrom prihodnje leto gostile Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija, neposredno vodita prvi mesti vsake izmed šestih kvalifikacijskih skupin, dodatno pa bodo na tekmovanje napredovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Poleg vseh petih gostiteljic so na prvenstvo že uvrščene Danska, Norveška in Madžarska, nosilke kolajn z evropskega prvenstva 2024.

