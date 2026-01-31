Domen Prevc je na spektakularen način zmagal na prvi posamični moški tekmi smučarjev skakalcev v Willingenu, že v prvi seriji je s 146,5 metra udobno prevzel vodstvo, v finalu pa je poletel do 155 metrov in le za pol metra zaostal za uradnim rekordom skakalnice, ki si ga od lani lasti Norvežan Johann Andre Forfang.

Domna Prevca je danes žirija tekmovanja v finalu spustila z mesta nižjega zaletišča kot njegove tekmece, pa je vseeno poletel skoraj do rekorda in kljub ne najlepšem pristanku Japonca Rena Nikaida premagal za 22 točk. Tretje mesto je zasedel Nemec Karl Geiger.

Do točk svetovnega pokala sta prišla še dva Slovenca, Rok Oblak je s 16. mestom prišel do uspeha kariere, Anže Lanišek pa je tekmo končal na 17. mestu. Skozi današnje kvalifikacije se je prebil še Timi Zajc, ki pa je bil ena od žrtev vetrovne loterije v prvi seriji in ga v finalu ni bilo. Tekmo je končal na 43. mestu. Žiga Jančar je obtičal že v kvalifikacijah.

Čestitka Timija Zajca, ki ga je v dno te skakalnice poneslo pred dvema letoma. Foto: Reuters

Prevčev današnji polet je spomnil na Zajčevega iz leta 2023. Takrat je Zajca na tekmi mešanih ekip med skokom zagrabil sunek vetra in ga ponesel do 161,5 metra. Tudi Prevca je danes povzdignila zračna blazina in je moral krajšati skok, je pa v nasprotju z Zajcem pred dvema letoma le uspel ostati na nogah. S 155 metri je za pol metra zaostal za lanskim rekordom Norvežana Johanna Andreja Tandeja. Zajčev dosežek zaradi padca ni bil veljaven.

"Olimpijske igre so pred vrati in v Predazzo želim priti zdrav. Vse sem storil za varen pristanek." Foto: Reuters

"Willingen je vedno nekaj posebnega, čarobnega. Napovedujejo dobro vreme, potem pa ni vedno tako. Zelo sem vesel, da smo imeli dve seriji. Užival sem, posebej v drugem skoku, ko sem imel celo visoko višino. A sem nato razmišljal na koncu, kako varno pristati, da bo vse OK. Olimpijske igre so pred vrati in v Predazzo želim priti zdrav. Vse sem storil za varen pristanek," je v prvi izjavi v ciljni areni povedal Prevc., ki je danes slavil deseto posamično zmago v tej sezoni svetovnega pokala in svojo enajsto v tej zimi, saj je v Oberstdorfu postal tudi svetovni prvak v poletih.

Jutri skakalce v Willingenu čaka še zadnja tekma pred vrhuncem sezone, olimpijskimi igrami Milano Cortina 2026.

Izidi, Willingen, moški, prva tekma: 1. Domen Prevc (Slo) 264,2 točke (146,5 m/155,0)

2. Ren Nikaido (Jap) 242,2 (145,0/147,0)

3. Karl Geiger (Nem) 237,8 (140,5/142,0)

4. Felix Hoffmann (Nem) 235,9 (136,5/144,5)

5. Manuel Fettner (Avt) 223,4 (137,0/137,0)

6. Andreas Wellinger (Nem) 223,1 (134,0/138,5)

...

16. Rok Oblak (Slo) 204,8 (130,0/132,5)

17. Anže Lanišek (Slo) 202,4 (126,0/137,0)

... - brez finala:

43. Timi Zajc (Slo) 59,5 (113,0) - izpadel v kvalifikacijah:

51. Žiga Jančar (Slo) Svetovni pokal (19 od 29): 1. Domen Prevc (Slo) 1514 točk

2. Rjoju Kobajaši (Jap) 976

3. Ren Nikaido (Jap) 801

4. Anže Lanišek (Slo) 731

5. Daniel Tschofenig (Avt) 697

6. Jan Hörl (Avt) 723

...

20. Timi Zajc (Slo) 215

38. Rok Oblak (Slo) 69

53. Žiga Jančar (Slo) 12

67. Žak Mogel (Slo) 1 Vrstni red v pokalu narodov: 1. Avstrija 3960

2. Slovenija 3077

3. Japonska 2767

...

