Po težkem boju z boleznijo umrla Nataša Bokal

Leta 1967 rojena Nataša Bokal je največji uspeh kariere dosegla na svetovnem prvenstvu v Saalbachu leta 1991, ko je v slalomu osvojila srebro, takrat je zaostala le za Švicarko Vreni Schneider. Nekaj tednov pred tem je Škofjeločanka v Kranjski Gori zmagala na tekmi za svetovni pokal. V karieri se je spopadala s številnimi poškodbami, prestala je dvanajst operacij kolena, imela je tudi težave s hrbtenico.

Intervju z Natašo Bokal iz aprila 2025:

Decembra 2024 je v javnosti zaokrožila informacija, da se še drugič spopada z rakom, šest let pred tem pa je uspešno premagala raka na rodilih. Nekaj let zatem pa se je bolezen ponovila še na črevesju. "Že pred boleznijo sem se skozi življenje naučila ogromno, vedno so bile težave in ovire del mojega življenja. Trudim se živeti naprej, navadno delovati. V nobenem trenutku se nisem zaprla pred svetom, nisem človek, ki bi se zapiral med štiri stene in čakal, kaj bo. Vedno skušam najti rešitve in živim naprej," je v intervjuju za Sportal dejala aprila lani.

Izjemna borka, ki se je že skozi svojo kariero spopadla s številnimi poškodbami in preprekami, trikrat je stala na stopničkah za svetovni pokal, nastopila pa je tudi na treh olimpijskih igrah, kjer je bila najboljša sedma na kombinaciji leta 1992, leta 2002 je bila deveta na slalomu v Salt Lake Cityju. Nastopila je tudi na štirih svetovnih prvenstvih, smuči pa je dokončno postavila v kot leta 2003. Zatem je Škofjeločanka delovala kot trenerka, nazadnje v klubu v Škofji Loki. Leta 1991 je postala tudi prva športnica leta v samostojni Sloveniji.