STA

Petek,
13. 3. 2026,
14.13

Niels Hintermann napovedal tekmovalno upokojitev

Čustvene besede Nielsa Hintermanna, ki je napovedal slovo

Niels Hintermann

Niels Hintermann je napovedal tekmovalno upokojitev.

Foto: Guliverimage

Niels Hintermann, ki se je po boju z rakom vrnil v svetovni pokal v alpskem smučanju, je v čustveni izjavi ob robu današnjega smuka v Courchevelu v Franciji napovedal tekmovalno upokojitev, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Miha Hrobat
Sportal Slovenska smukača do najboljših rezultatov sezone

"Nisem več pripravljen tvegati svojega življenja toliko, kot je treba," je 30-letnik dejal v intervjuju za švicarsko televizijo v Courchevelu. "Prestal sem veliko terapij, ki so mi podarile drugo življenje. Ne morem več jemati tega zlahka."

Niels Hintermann je oktobra 2024 javno razkril, da so mu diagnosticirali limfom. Prestal je kemoterapijo in obsevanje. V začetku leta 2025 je sporočil, da okreva. Vrnil se je za tekočo sezono svetovnega pokala in dvakrat celo končal med najboljšimi sedmimi.

Med svojo kariero je smučar iz Züricha zmagal na dveh tekmah svetovnega pokala v smuku, obe zmagi je dosegel v Kvitfjellu, in sicer v letih 2022 in 2024. Leta 2017 je zmagal tudi na tekmi v alpski kombinaciji v Wengnu.

Napadi panike pred startnimi vrati

Pred skoraj dvema tednoma je že odstopil od smuka v Garmisch-Partenkirchnu, zdaj pa je presenetljivo odstopil tudi od tekme v Courchevelu. Javno je spregovoril o napadih panike, ko je na tekmah stal pred startnimi vrati.

V Kvitfjellu je bil v letih 2022 in 2024 najhitrejši v smuku. | Foto: Reuters V Kvitfjellu je bil v letih 2022 in 2024 najhitrejši v smuku. Foto: Reuters

"Celo telo se mi trese, vse se utiša," je dejal švicarski smučar. Dejal je, da se mu "po glavi podijo različni scenariji, o katerih zagotovo ne želiš razmišljati". Hintermann je napade panike skušal ublažiti celo s hipnoterapijo, a ni mogel tekmovati.

V televizijskem intervjuju je bil športnik videti pomirjen in zadovoljen s svojo odločitvijo. Poudaril je, da je smuk zelo nevaren, če nisi stoodstotno prepričan v svoje smučanje. "Želel sem se upokojiti pod svojimi pogoji, ne da bi končal v varnostni mreži."

Švicar slovenskega rodu

Hintermann je v zadnjih dneh le redkim ljudem povedal, da se njegova kariera bliža koncu. Reprezentančni sotekmovalec Marco Odermatt je bil na primer presenečen v ciljnem prostoru v Courchevelu.

"Ko telo in še posebej um rečeta, da je dovolj, potem mislim, da je treba imeti veliko moči, da si to priznamo in sprejmemo," je skupni zmagovalec svetovnega pokala alpskih smučarjev povedal v oddaji švicarske televizije SRF.

Hintermann je povezan tudi s Slovenijo. Po materi je slovenskega rodu. Sin Sonje Hladnik je bil do približno 15. leta član alpskega smučarskega kluba (ASK) Kranjska Gora, razume in govori slovensko.

Downhilka
Sportal Ilka Štuhec vabi na sobotni 12-urni izziv na Peci
smuk alpsko smučanje Niels Hintermann
