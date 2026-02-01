Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
1. 2. 2026,
8.10

Osveženo pred

48 minut

Giovanni Franzoni Marco Odermatt Martin Čater Miha Hrobat Crans Montana smuk alpsko smučanje

Alpsko smučanje, Crans Montana, smuk (m)

Še zadnji predolimpijski test za smukače, za Slovenijo Hrobat in Čater

Miha Hrobat je v Kitzbühlu z devetim mestom zabeležil izid sezone.

Miha Hrobat je v Kitzbühlu z devetim mestom zabeležil izid sezone.

Foto: Reuters

V Crans Montani v Švici se najboljši alpski smučarji merijo na šestem smuku svetovnega pokala. Tekma, zadnja pred olimpijskimi igrami Milano Cortina 2026, je na sporedu ob 11. uri, slovenske barve pa branita Miha Hrobat in Martin Čater. Smukači so opravili le en trening pred tekmo, petkov je zaradi slabega vremena odpadel.

Giovanni Franzoni
Sportal Kitzbühel: senzacija Italijana, Hrobat do rezultata sezone

Smučarji so v Crans Montani opravili le en trening pred šestim smukom sezone, saj je petkov preizkus proge odpadel zaradi slabega vremena. Takrat so prireditelji po le šestih tekmovalkah zaradi številnih padcev prekinili tudi žensko smukaško preizkušnjo.

Na sobotnem edinem treningu na progi Piste Nationale je bil najhitrejši Italijan Mattia Casse, pred Kanadčanom Cameronom Alexandrom in Američanom Ryanom Cochranom-Sieglom. Vodilni smučar sezone, Švicar Marco Odermatt, je bil zadržan in je zabeležil 29. čas, prav tako zmagovalec klasike v Kitzbühlu, Italijan Giovanni Franzoni, ki je bil 33. Miha Hrobat je dosegel 26. čas, Martin Čater pa 51.

Hrobat ima štartno številko 11, Čater pa 40.

Alpsko smučanje, Crans Montana, smuk (m), štartna lista:

1. Justin Murisier (Švi)
2. Cameron Alexander (Kan)
3. James Crawford (Kan)
4. Bryce Bennett (ZDA)
5. Elian Lehto (Fin)
6. Alexis Monney (Fra)
7. Florian Schieder (Ita)
8. Dominik Paris (Ita)
9. Nils Allegre (Fra)
10. Marco Odermatt (Švi)
11. Miha Hrobat (Slo)
12. Giovanni Franzoni (Ita)
13. Niels Hintermann (Švi)
14. Ryan Cochran-Siegle (ZDA)
15. Franjo von Allmen (Švi)

40. Martin Čater (Slo)

Smukaški seštevek (5/9):

1. Marco Odermatt (Švi) 460 točk
2. Franjo von Allmen (Švi) 295
3. Giovanni Franzoni (Ita) 216
3.  Dominik Paris (Ita) 216
5. Florian Schieder (Ita) 190
6. Vincent Kriechmayr (Avt) 172
...
19. Miha Hrobat (Slo) 53
45. Martin Čater (Slo) 13
53. Nejc Naraločnik (Slo) 4

Naslednja tekma za specialiste za hitri disciplini bo olimpijski smuk, ta bo potekal sedmega februarja na progi Stelvio v Bormiu.

