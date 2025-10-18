Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

J. L.

Sobota,
18. 10. 2025,
14.15

Pogačar in zlomljena morala: vlada občutek vdaje

Tadej Pogačar je znova spisal velike zmage.

Tadej Pogačar je znova spisal velike zmage.

Foto: Guliverimage

Leto 2025 je bilo v kolesarskem svetu v znamenju popolne prevlade Tadeja Pogačarja, kar je po mnenju analitikov povzročilo psihološki premik. Belgijska komentatorja Guy Van Den Langenbergh in Jan-Pieter De Vlieger iz časnika Het Nieuwsblad opozarjata, da med kolesarji vlada občutek vdaje. Kot da bi se že sprijaznil s tem, da slovenskega šampiona ni mogoče premagati.

V podkastu Café Koers sta Van Den Langenbergh in Jan-Pieter De Vlieger dejala, da je prevlada Tadeja Pogačarja dosegla točko, na kateri tekmeci vnaprej vedo, kako se bo končala dirka. "Čuti se nekakšna vdaja," pravi Van Den Langenbergh. "Ko vprašaš kolesarje, kakšen načrt imajo za zmago proti Pogačarju, se večina le nasmehne ali skomigne z rameni. Vsi sprejemajo njegovo prevlado."

Tadej Pogačar Pogi Challenge
"Imeli smo ogromno srečo, da stoji za dogodkom človek, kot je Tadej"

Sezona, ki je uničila upanje tekmecev

Pogačar, vodilni kolesar ekipe UAE Team Emirates – XRG, je letos znova spisal posebno poglavje v zgodovini kolesarstva. Osvojil je tri kolesarske spomenike – Flandrijo, Liege–Bastogne–Liege in Lombardijo – ter dodal še četrto zmago na Dirki po Franciji.

Tekmeci nimajo odgovora, kako premagati Tadeja Pogačarja na njegovem igrišču. Foto: Guliverimage

Njegov način dirkanja je postal neobvladljiv za konkurenco. Napadi, ki so nekoč veljali za drzne in nepredvidljive, so danes le še pričakovani trenutek v scenariju, po katerem je rezultat tako rekoč znan vnaprej.

Tudi največji so brez odgovora

Van Den Langenbergh opozarja, da Pogačarjeva dominantnost ne vpliva le na manjše ekipe. Tudi ekipa Team Visma | Lease a Bike, ki je še pred sezono napovedovala prevzem svetovnega vrha, se je znašla brez pravega odgovora.

Tadej Pogačar Lombardija
Koliko je letos zaslužil Pogačar

"Ni videti, da bi imeli načrt, kako se odzvati," je dejal. "Morda je primerjava z vožnjo na zakol premočna, a občutek nemoči v karavani je očiten."

Čeprav je Jonas Vingegaard osvojil Vuelto, so Nizozemci po točkah daleč za ekipo UAE, ki s Pogačarjem postavlja nove standarde.

Zlato Rogovo kolo 2021 - Tadej Pogačar, Eugenija Bujak, Kristjan Hočevar
Urška Žigart iskreno o poroki in želji po družini s Pogačarjem
slovenska nogometna reprezentanca
Poseben obisk za slovenske nogometaše
Tadej Pogačar
Tadej Pogačar in iskanje novega smisla
Primož Roglič
Ob Remcu bo na Rogliču manj pritiska: Lahko bom samo kolesar. To je dovolj.
Tadej Pogačar
Tadej Pogačar bi se še družil z navijači: če bo interes, bo Pogi Challenge postal tradicija
konkurenca nadvlada prevlada Tadej Pogačar Tadej Pogačar
