Pogačar in zlomljena morala: vlada občutek vdaje

Leto 2025 je bilo v kolesarskem svetu v znamenju popolne prevlade Tadeja Pogačarja, kar je po mnenju analitikov povzročilo psihološki premik. Belgijska komentatorja Guy Van Den Langenbergh in Jan-Pieter De Vlieger iz časnika Het Nieuwsblad opozarjata, da med kolesarji vlada občutek vdaje. Kot da bi se že sprijaznil s tem, da slovenskega šampiona ni mogoče premagati.

V podkastu Café Koers sta Van Den Langenbergh in Jan-Pieter De Vlieger dejala, da je prevlada Tadeja Pogačarja dosegla točko, na kateri tekmeci vnaprej vedo, kako se bo končala dirka. "Čuti se nekakšna vdaja," pravi Van Den Langenbergh. "Ko vprašaš kolesarje, kakšen načrt imajo za zmago proti Pogačarju, se večina le nasmehne ali skomigne z rameni. Vsi sprejemajo njegovo prevlado."

Sezona, ki je uničila upanje tekmecev

Pogačar, vodilni kolesar ekipe UAE Team Emirates – XRG, je letos znova spisal posebno poglavje v zgodovini kolesarstva. Osvojil je tri kolesarske spomenike – Flandrijo, Liege–Bastogne–Liege in Lombardijo – ter dodal še četrto zmago na Dirki po Franciji.

Tekmeci nimajo odgovora, kako premagati Tadeja Pogačarja na njegovem igrišču. Foto: Guliverimage

Njegov način dirkanja je postal neobvladljiv za konkurenco. Napadi, ki so nekoč veljali za drzne in nepredvidljive, so danes le še pričakovani trenutek v scenariju, po katerem je rezultat tako rekoč znan vnaprej.

Tudi največji so brez odgovora

Van Den Langenbergh opozarja, da Pogačarjeva dominantnost ne vpliva le na manjše ekipe. Tudi ekipa Team Visma | Lease a Bike, ki je še pred sezono napovedovala prevzem svetovnega vrha, se je znašla brez pravega odgovora.

"Ni videti, da bi imeli načrt, kako se odzvati," je dejal. "Morda je primerjava z vožnjo na zakol premočna, a občutek nemoči v karavani je očiten."

Čeprav je Jonas Vingegaard osvojil Vuelto, so Nizozemci po točkah daleč za ekipo UAE, ki s Pogačarjem postavlja nove standarde.