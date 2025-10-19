Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

Nov presežek Lionela Messija

Messi do 60. hat-tricka v karieri in zlatega čevlja MLS

Lionel Messi | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nogometni superzvezdnik Lionel Messi je s tremi goli pomagal Interju Miamiju do zmage nad Nashvillom s 5:2 in uvrstitve v končnico. Argentinec je bil z 29 goli z 28 tekem najboljši strelec rednega dela lige MLS in je prispeval tudi 19 podaj.

Lionel Messi je osvojil svoj prvi zlati čevelj MLS in si z bravurozno predstavo, s katero je Inter prišel na trethe mesto vzhoda, zagotovil tudi drugo zaporedno nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) lige.

Miami se bo z Nashvillom pomeril tudi v prvem krogu končnice MLS, ki se bo začela 24. oktobra.

"Kaj naj rečem o Leu?" je po tekmi dejal trener Interja Javier Mascherano. "Tudi danes je bil izjemen, vse je kot ponavadi. Zagotovo bo prejel nagrado za najkoristnejšega igralca za to, kar je pokazal. Vesel sem zanj, ker nam je znova pomagal zmagati na tekmi."

