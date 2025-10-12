Lionel Messi z novim strelskim rekordom v ZDA

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja, 12. 10. 2025, 12.19

35 minut

Lionel Messi | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi navkljub 39 letom še naprej podira strelske rekorde onstran luže. Tokrat je k zmagi svojega moštva Inter Miami nad Atlanto United v ligi Major League Soccer (MLS) z izidom 4:0 prispeval dva zadetka. Do 100. gola, odkar igra v ZDA, je prišel na zgolj 80 tekmah, kar velja za nov rekord.

Messi je Inter popeljal v vodstvo v 39. minuti, ko ga je z lepo podajo izven kazenskega prostora našel Baltasar Rodriguez. Argentinec je nato naredil še nekaj korakov in z natančnim strelom zadel levi zgornji kot vratarja Jaydena Hibberta.

Zmago moštva iz Floride je potrdil v 87. minuti, ko je s sredine kazenskega prostora v zadetek pretvoril podajo Španca Jordija Albe. Slednji se je med strelce vpisal v 52. minuti, pri čemer je bil takrat v vlogi podajalca ravno Messi. Akcijo je Španec učinkovito zaključil s strelom v desni spodnji kot Hibbertovih vrat.

Za 3:0 je v 61. minuti zadel še en nekdanji član Barcelone, Urugvajec Luis Suarez.

Za Messija sta bila to že 25. in 26. zadetek v sezoni, kar ga uvršča na prvo mesto lestvice strelcev lige MLS. Njegov najbližji zasledovalec je s 24 doseženi zadetki reprezentant Gabona Denis Bouanga.

Dodatno pa je Messi v svoji tretji sezoni v Interju že presegel mejnik 100 golov in podaj za klub. Po podatkih spletne strani Transfermarkt je mejnik dosegel na svoji 80. tekmi, kar velja za nov rekord. Ta je doslej pripadal italijanskemu napadalcu Sebastianu Giovincu, ki je svoj prispevek pri 100. golih za Toronto FC dosegel na 100 tekmah. Messi je sicer po zadnji tekmi po podatkih Transfermarkta pri 104 podajah in golih za Inter Miami.

Inter Miami si je sicer že zagotovil mesto v končnici in zaseda tretje mesto v zahodni konferenci. Z 59 točkami ima štiri točke zaostanka za vodilnim Vancouvrom, katerega barve brani nekdanji napadalec Bayerna in nemške reprezentance Thomas Müller. Slednji se je prav tako vpisal med strelce, saj je globoko v sodnikovem podaljšku drugega polčasa v gosteh zadel za zmago svojega moštva nad ekipo Orlanda z 2:1.

