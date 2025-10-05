Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Nedelja,
5. 10. 2025,
8.45

MLS

Lionel Messi navdušuje tudi, ko ne zabije gola

Lionel Messi Inter Miami | Lionel Messi je podal za tri od štirih golov Interja iz Miamija. | Foto Reuters

Lionel Messi je podal za tri od štirih golov Interja iz Miamija.

Foto: Reuters

Lionel Messi pri 38 letih še naprej navdušuje in tudi takrat, ko ne dosega golov. Argentinski napadalec je bil tokrat v vlogi podajalca. Za zmago Interja iz Miamija v ameriškem prvenstvu MLS je podal za tri od štirih golov Interja.

Inter iz Miamija se je vrnil na zmagovalno pot s prepričljivo zmago proti New England Revolution v Fort Lauderdalu s 4:1. Zadela sta Tadeo Allende in Jordi Alba. Miami je na tretjem mestu v razvrstitvi lige s 59 točkami, sedmimi točkami zaostanka za Philadelphio, ki ima na vrhu vzhodne konference 66 točk, do konca rednega dela sezone pa je še ena tekma.

Philadelphia Union je po zmagi z 1:0 nad New York City FC dosegla najboljši izkupiček v rednem delu sezone. Danski napadalec Mikael Uhre je dosegel edini gol na tekmi in sprožil divje slavje pred bučno domačo publiko Philadelphie na stadionu Subaru Park. Philadelphia bo torej v končnico vstopila kot prvi nosilec.

