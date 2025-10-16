Cristiano Ronaldo spet na vrhu lestvice najbogatejših nogometašev

Cristiano Ronaldo je spet na vrhu Forbesove lestvice najbolje plačanih nogometašev za sezono 2025/26. Štiridesetletni napadalec je eden od treh članov desetih najbogatejših, ki opravljajo svoj poklic v Savdski Arabiji. Deset najbolje plačanih nogometašev na svetu naj bi v sezoni 2025/26 skupaj zaslužilo približno 945 milijonov dolarjev (810 milijonov evrov).

Lionel Messi Foto: Guliverimage To je že šestič v zadnjem desetletju, da je Cristiano Ronaldo na vrhu Forbesove lestvice. Novica prihaja le dober teden po tem, ko je Bloomberg objavil, da je 40-letnik postal prvi nogometni milijarder. Z zaslužkom na in zunaj igrišča v višini približno 280 milijonov dolarjev (239 milijonov evrov) bo Ronaldo, ki igra za Al Nasr, zaslužil več kot dvakrat toliko kot Lionel Messi, čigar zaslužek ocenjujejo na 130 milijonov (111 milijonov evrov). Messi več zasluži izven igrišča kot za igranje pri ameriškem klubu Inter Miami.

Na tretjem mestu lestvice je nekdanji francoski dobitnik zlate žoge Karim Benezema, ki zaradi svoje velike pogodbe s savdskim Al Ittihadom zasluži 104 milijone dolarjev na leto (89 milijonov evrov). Tretji član deseterice najboljših igralcev v Savdski Arabiji je senegalski napadalec Sadio Mane, Ronaldov soigralec, ki približno 54 milijonov dolarjev (46 milijonov evrov) in zaseda osmo mesto na lestvici.

Število igralcev iz savdskih klubov med deseterico se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo za enega, saj je Brazilec Neymar januarja zapustil Al Hilal in se vrnil v svoj matični klub Santos iz Sao Paula. V sezoni 2024/25 je bil tretji na seznamu s 110 milijoni dolarjev (94 milijonov evrov), zdaj pa zasluži "pičlih" 38 milijonov dolarjev (32,5 milijona evrov), večinoma od pogodb izven igrišča.

Erling Haaland Foto: Reuters Kljub moči in bogastvu angleške premier lige, katere klubi so v poletnem prestopnem roku za prestope porabili rekordnih več kot 2,8 milijarde evrov, sta med deseterico le dva igralca iz tega tekmovanja, Erling Haaland iz Manchester Cityja na petem in Mohamed Salah iz Liverpoola na sedmem mestu.

Španska liga ima največ predstavnikov med prvimi desetimi, vključno s tremi igralci Reala Madrida, Kylianom Mbappejem na četrtem, Viniciusom Juniorjem na šestem in in Judom Bellinghamom na devetem mestu. Četrti igralec iz Španije pa je najstniški zvezdnik Barcelone Lamine Yamal, ki je na desetem mestu s 40,6 milijona evrov.