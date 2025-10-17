Mednarodna platforma za obrambo in tehnologijo – SIDEC 2025

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije v sodelovanju z Grozdom obrambne industrije Slovenije med 21. in 24. oktobrom 2025 v prostorih celjskega sejmišča organizira prvi mednarodni sejem obrambne industrije SIDEC . Dogodek bo predstavljal osrednjo regionalno platformo na področju obrambe, varnosti in naprednih tehnologij ter bo pomembno prispeval k mednarodni prepoznavnosti slovenske obrambne industrije.

Foto: Ministrstvo za obrambo

Sejem SIDEC bo ponudil izjemno priložnost za predstavitev slovenskih podjetij, razvojnih projektov in tehnoloških rešitev. Hkrati bo dogodek prostor za mreženje ter vzpostavljanje sodelovanja z mednarodnimi institucijami, industrijskimi partnerji in raziskovalnimi organizacijami. Poleg razstavnega programa bo v okviru sejma potekal tudi strokovni konferenčni del z bogatim programom.

SIDEC je neposredno povezan z novo strategijo razvoja slovenske obrambne industrije in tehnološke baze, ki jo je vlada pred kratkim potrdila. Strategija postavlja jasne usmeritve za prihodnji razvoj industrije s poudarkom na industrializaciji in vključevanju v globalne dobavne verige.



Sejem bo tematsko razdeljen na štiri osrednje vsebinske stebre:

kibernetska varnost,

raziskave in razvoj,

energetska učinkovitost in odpornost,

umetna inteligenca.





Dogodek je namenjen predvsem predstavnikom obrambnega sektorja, varnostnih agencij, raziskovalnih institucij ter industrije. Vsi sejemski dnevi razen zadnjega – petka, ki bo odprt za širšo javnost – bodo zaprti za splošno javnost. Petek, 24. oktober 2025 10.00: slovesno sklepno dejanje uradnega dela,

17.00: uradno zaprtje SIDEC 2025,

ves dan: prost ogled sejma za širšo javnost (vstop brez registracije).

Naročnik oglasnega sporočila je MINISTRSTVO ZA OBRAMBO.