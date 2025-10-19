Po ZDA se je v soboto na najmanj 2.700 prijavljenih protestih zbralo več milijonov Američanov, ki so izražali nasprotovanje predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in njegovi vladavini. Protesti so potekali pod geslom Nočemo kraljev, doslej pa ni bilo poročil o večjih izgredih ali nasilju. Ameriški predsednik je v času protestov igral golf.

To je že tretji množični protest po ZDA, odkar je Trump nastopil drugi mandat. Prvi shod spomladi proti Trumpu in takratnemu sodelavcu Elonu Musku je imel prijavljenih 1.300 protestov. Drugi za Trumpov rojstni dan junija, ko je predsednik v Washingtonu pripravil vojaško parado, jih je imel 2.100, tokrat pa jih je bilo najmanj 2.700. Po navedbah organizatorjev se je shodov v soboto udeležilo najmanj sedem milijonov ljudi, poroča ameriška televizija CBS.

Tokratni protesti so poenotili opozicijo proti Trumpu in na njih so nastopili tudi znani demokratski politiki, kot so senatorji Chuck Schumer, Adam Schiff, Bernie Sanders in znane osebnosti, kot so Jane Fonda, Kerry Washington, John Legend, Alan Cumming in John Leguizamo.

Protestniki so z izvirnimi transparenti izražali nasprotovanje zatiranju priseljencev, pošiljanju vojske na ulice ameriških mest, preganjanju medijev in političnih nasprotnikov ter drugim ukrepom, ki jih vidijo kot avtoritarne in fašistične. Foto: Reuters

"V Ameriki nimamo kraljev"

Ena od sodelujočih organizacij Odbor kampanje za progresivne spremembe je pred protesti sporočila, da gredo na ulice v bran družin priseljencev in volivcev, teroriziranih skupnosti z vojsko na ulicah, vseh, ki bodo ostali brez zdravstvenega zavarovanja in za vsakega posameznika, ki ga ogroža okrutnost sedanje vlade, poroča televizija ABC. "Milijoni protestirajo iz goreče ljubezni do naše države. Države za katero mislimo, da se je vredno boriti," je sporočila organizacija MoveOn, ki redno sodeluje pri organizacijah protestov.

Protestniki so z izvirnimi transparenti izražali nasprotovanje zatiranju priseljencev, pošiljanju vojske na ulice ameriških mest, preganjanju medijev in političnih nasprotnikov ter drugim ukrepom, ki jih vidijo kot avtoritarne in fašistične. "Predsednik misli, da je njegova oblast absolutna, ampak v Ameriki nimamo kraljev in se ne bomo uklonili kaosu, korupciji in okrutnosti," so organizatorji zapisali na svoji spletni strani.

Trump je pred protesti v petek za televizijo Fox izjavil, da ni kralj, njegovi podporniki pa se s tem strinjajo in poudarjajo, da če bi bil res kralj, potem protestov ne bi bilo, ker jih ne bi dovolil. Foto: Reuters

Republikanci, kot je predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson, so proteste označili za zborovanja tistih, ki sovražijo Ameriko, republikanski guvernerji zveznih držav pa so mobilizirali nacionalne garde. Johnson je proteste povezoval tudi s prekinitvijo financiranja ameriške vlade, vendar so se shodi pripravljali že pred oktobrom, naslednji pa naj bi bili že novembra.

New York, Washington, Los Angeles, Chicago, ...

V New Yorku se je na Times Squaru in drugje po mestu zbralo okrog 100.000 ljudi, ki so se po nekaj urah izražanja nezadovoljstva s svojimi transparenti mirno razšli po mestu. "Dovolj nam je uničevanja samih temeljev naše države s strani teh fašistov, ki se morajo pobrati stran," je za STA na Union Squaru povedal mož zrelih let, ki se je predstavil z imenom William in je s soprogo nosil transparent z napisom Nočemo kraljev, nočemo fašistov.

V Washingtonu se je medtem zbralo 200.000 ljudi. "Ne moremo biti tiho ob militarizaciji naših mest, zlorabo pravosodnega ministrstva in uničevanjem znanosti. Ljudje morajo spregovoriti in čudoviti milijoni to danes počnejo," je za ABC povedal senator Schiff.

Protesti so potekali tudi v Los Angelesu, Chicagu, San Franciscu, Atlanti, Miamiju, Salt Lake Cityju, Portlandu, Birminghamu in številnih drugih večjih in manjših mestih po državi. Prav tako solidarno tudi po mestih v tujini pred veleposlaništvi ZDA – med drugim v Berlinu, Rimu, Parizu in Stockholmu, poroča ABC.

