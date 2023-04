Golob se je vrnil z delovnega obiska v Ukrajini in naznanil pomembno novico #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



9.22 Golob se je vrnil z delovnega obiska v Ukrajini

8.57 Ameriške oblasti pozvale vse Američane, naj "zaradi svoje varnosti" zapustijo Rusijo

9.22 Golob se je vrnil z delovnega obiska v Ukrajini

Premier Robert Golob se je danes preko Poljske vrnil z delovnega obiska v Ukrajini, kjer se je v petek med drugim sešel z ukrajinskim državnim vrhom in poudaril pripravljenost na sodelovanje pri povojni obnovi države. Naznanil je tudi, da se je Slovenija pridružila skupini držav za ustanovitev posebnega sodišča za ruske zločine nad Ukrajino.

To je bil prvi Golobov obisk v Ukrajini, odkar je Rusija februarja lani pričela z invazijo. Poudaril je, da je bil namen obiska izkazati odločno politično podporo Ukrajini v težkih časih ruske vojaške agresije.

Golob se je v Kijevu sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, premierjem Denisom Šmihalom in predsednikom parlamenta Ruslanom Štefančukom. Vsem je poudaril zavezanost Slovenije po krepitvi pomoči Ukrajini. Izrazil je interes za sodelovanje pri povojni obnovi regije Harkov, predvsem mesta Izjum, ter dejal, da bo Slovenija pomagala tudi na področju razminiranja.

Z Zelenskim sta spregovorila o ukrajinskem približevanju EU in zvezi Nato. Golob je pohvalil napredek Ukrajine na poti v EU. Kot je ob robu obiska dejal za STA, bi lahko bila zaradi hitrega napredovanja Ukrajine marsikatera skeptična članica unije v zadregi. "Dandanes si namreč nihče ne upa povedati, da nasprotuje temu procesu, in nekateri prikrito upajo na ukrajinski neuspeh," je posvaril.

Ob prvi obletnici osvoboditve ukrajinskega mesta Buča se je Golob udeležil tudi slovesnosti v spomin na civilne žrtve vojne v Ukrajini. Opozoril je, da so se ruski vojaki v Buči znesli nad nedolžnimi ljudmi ter da vojna ni in ne more biti izgovor za brezpravje in nekaznovanost.

Udeležil se je tudi vrha o ruski odgovornosti za zločine v Ukrajini, kjer je odločno obsodil neizzvano in odvečno vojno ter poudaril, da se je Slovenija pridružila skupini držav za ustanovitev posebnega sodišča za ruske zločine nad Ukrajino.

Slovesnosti v Buči ter vrha v Kijevu so se poleg Goloba in Zelenskega udeležili tudi predsednika vlad Hrvaške Andrej Plenković in Slovaške Eduard Heger ter predsednica Moldavije Maija Sandu.

8.57 Ameriške oblasti pozvale vse Američane, naj "zaradi svoje varnosti" zapustijo Rusijo

Ameriške oblasti so vse Američane pozvale, naj "zaradi svoje varnosti" čim prej zapustijo Rusijo. "Zdaj ni čas, da so Američani v Rusiji. Ne glede na to, ali ste v Rusiji poslovno ali zasebno, morate oditi. Rusija je trenutno sovražno okolje za ameriške državljane in čas je, da greste," je po poročanju CNN dejal tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby.

Dan prej je tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre podala podobno izjavo in opozorila, da "Rusija ni varna država za Američane".

"Ne glede na to, ali ste v Rusiji poslovno ali zasebno, morate oditi," je pozval Kirby. Foto: Reuters