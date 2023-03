Lukašenko posvaril pred izbruhom jedrske vojne v Ukrajini

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je danes izjavil, da zahodna podpora Ukrajini povečuje verjetnost izbruha jedrske vojne v tej državi. Ob tem je pozval k premirju in zatrdil, da je treba vsa odprta vprašanja med sprtima stranema urediti za pogajalsko mizo in brez predpogojev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zaradi prizadevanj ZDA in njenih satelitov se je v (Ukrajini) razplamtela totalna vojna (...), na obzorju se obeta tretja svetovna vojna z jedrskim orožjem," je v televizijskem nagovoru o stanju države izjavil Aleksander Lukašenko.

Dodal je, da bo sprtima stranema predlagal premirje. Po njegovih besedah je treba "vsa ozemeljska, obnovitvena, varnostna in druga vprašanja urediti za pogajalsko mizo, brez predpogojev".

Po oceni 68-letnega beloruskega voditelja Kijev ne more računati na zmago proti jedrski sili, kot je Rusija, še posebej ko bo ruska orožarska industrija začela delati s polno paro. "Zdaj je veliko informacij o skorajšnji protiofenzivi. To je najhujše, kar se lahko zgodi," je opozoril Lukašenko in pojasnil, da bi to uničilo vse možnosti za mirno rešitev konflikta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija bo v Belorusiji namestila taktično jedrsko orožje

Ruski predsednik Vladimir Putin je nedavno napovedal, da bo Rusija v Belorusiji namestila taktično jedrsko orožje. Kot je dejal, Moskva s tem ne krši nobenih mednarodnih konvencij, saj da ZDA to počnejo že desetletja na ozemlju svojih zaveznic. Priprave za namestitev orožja naj bi se začele aprila.

V Kijevu so se na napoved odzvali kritično in dejali, da je Moskva Belorusijo vzela za jedrskega talca. Kritični so bili tudi v Berlinu, ZDA pa so zatrdile, da ni znakov, da bi se Rusija pripravljala na uporabo jedrskega orožja. Pri zvezi Nato so rusko jedrsko retoriko označili za nevarno in neodgovorno.

Iz Minska so nato pred dnevi sporočili, da jih je v namestitev ruskega jedrskega orožja prisilil Zahod oziroma ZDA in njene zaveznice, ki so Belorusijo izpostavile političnemu in gospodarskemu pritisku brez primere. Ob tem so pojasnili, da beloruske oblasti ne bodo imele nadzora nad orožjem in da njegova namestitev nikakor ni v nasprotju s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja.

Lukašenko je sicer tesen zaveznik Putina. Ruski vojski je na začetku ruske invazije na Ukrajino že dal na razpolago belorusko ozemlje. Prav tako so se beloruski volivci na referendumu kmalu po izbruhu vojne odločili, da ima lahko njihova država jedrsko orožje na svojem ozemlju.