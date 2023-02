Število mrtvih v potresu preseglo 28 tisoč, reševanje se zaključuje

Število mrtvih v Turčiji je po poročanju tujih tiskovnih agencij ponoči naraslo na 24.600, več kot 80 tisoč je ranjenih. V sosednji Siriji so doslej potrdili več kot 3.570 mrtvih in več kot 5.270 poškodovanih.

Število mrtvih se bo vsaj še podvojilo

Pomočnik generalnega sekretarja ZN za humanitarno pomoč Martin Griffiths, ki je v soboto prispel na prizadeto območje na jugu Turčije, je sicer povedal, da se bo število mrtvih zagotovo vsaj še podvojilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je dejal, so točnejše ocene žrtev trenutno še nemogoče, saj je treba za to "priti pod ruševine". "Nismo še zares začeli šteti mrtvih," je dodal.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je medtem ocenila, da je ponedeljkovo tresenje tal, ki se je začelo ponoči s potresom magnitude 7,8 in nadaljevalo s številnimi popotresnimi sunki in tudi s še enim potresom magnitude 7,5, prizadelo kar 26 milijonov ljudi.

Obenem je WHO v soboto izdala nov poziv za pomoč, in sicer potrebuje skoraj 43 milijonov dolarjev za soočenje z najnujnejšimi zdravstvenimi potrebami prizadetih.

Samo v Siriji je brez strehe nad glavo ostalo 5,3 milijona ljudi

ZN svarijo, da najmanj 870 tisoč ljudi v Turčiji in Siriji nujno potrebuje tople obroke. Samo v Siriji je brez strehe nad glavo ostalo 5,3 milijona ljudi. Po navedbah turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana je v Turčiji več kot 1,5 milijona ljudi nameščenih v šotorih, hotelih in drugih zasilnih bivališčih.

Samo v Turčiji med ruševinami po podatkih tamkajšnjih oblasti deluje okoli 32 tisoč domačih in več kot osem tisoč tujih reševalcev. Upanja na rešitev še kakšnega preživelega je sicer vse manj, a čudeži se še dogajajo.

Po poročanju lokalnih medijev so tako med drugim v turški provinci Hatay, kar 140 ur po potresu, izpod ruševin rešili sedemmesečnega dojenčka ter nosečo žensko in njenega brata, v mestu Kahramanmaras pa so živega našli 26-letnika. V Antakyi so po 134 urah rešili petmesečnega dojenčka, po 137 urah šestletnika, podobnih zgodb pa je še več.

Poročajo o vse hujšem nasilju

A obenem z območja, kjer med drugim delujejo kurdske oborožene skupine in sirski uporniki, poročajo o vse hujšem nasilju. Zato so v soboto za več ur celo prekinili z delom nemški in avstrijski reševalci na terenu, nakar je turško obrambno ministrstvo sporočilo, da na območje pošilja dodatne vojake, ki bodo poskrbeli za varnost in omogočili nadaljnje reševanje.

Varnostne razmere se bodo po pričakovanjih še poslabševale, saj so ljudje vse bolj obupani. Erdogan je sicer v soboto zvečer zatrdil, da bodo – tudi po zaslugi izrednih razmer, ki so jih razglasili v desetih najbolj prizadetih provincah – kaznovali vsakega, ki bo kršil zakon. Odslej "se morajo ljudje, ki sodelujejo pri plenjenju ali ugrabitvah, zavedati, da je nad njimi trda roka države", je dejal po poročanju britanskega BBC.

Turški mediji so v soboto poročali, da je bilo zaradi plenjenja aretiranih 48 ljudi, zasegli so tudi več pištol, gotovino, nakit in bančne kartice.

Tudi 11-članska slovenska ekipa z reševalnimi psi je po sobotni vrnitvi domov opozorila, da se pri iskanju oseb zdaj že kažejo vse večje težave, saj število mrtvih narašča, prebivalstvo pa je vse bolj nemirno, naraščati je začel kriminal.