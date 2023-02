Reševalni psi se zaradi stopnjevanja razmer in izčrpanosti vračajo domov

Ekipa začasnega sestava Civilne zaščite z 11 člani, ki je bila v torek v Turčijo napotena preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite, je skozi celotno obdobje pomagala lokalnemu prebivalstvu s preiskovanjem ruševin in objektov. Kot je pojasnil vodja enote Blaž Turk, je bilo delo zelo zahtevno.

V izjavi, ki so jo na Twitterju objavili pri upravi RS za zaščito in reševanje, je Turk dodal še, da je bila "slovenska ekipa skozi celotno obdobje zelo motivirana, kljub nekaterim poškodbam psov in manjšim odrgninam reševalcev".

Mednarodne enote za iskanje se z območij potresa počasi umikajo zaradi stopnjevanj varnostnih razmer, poškodb in izčrpanosti.

Today, 🇸🇮 SAR unit is on site in the 🇹🇷 Mirac Cami area of Hatay, which is about 5km away from their Base of Operations, fully motivated with the aim of searching the rubble and objects.

