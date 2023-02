Slovenska skupina reševalnih psov z vodniki: Še veliko huje je, kot smo mislili

Po ponedeljkovih močnih potresih na prizadetih območjih v Turčiji pomaga tudi slovenska skupina sedmih reševalnih psov z vodniki in štirimi spremljevalci. Po besedah vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) Leona Behina so vsi dobro, vendar pa se je treba zavedati, da so razmere na terenu ekstremno zahtevne.

Razmere so po njegovih besedah katastrofalne, "še veliko huje, kot smo verjetno mislili ob prvih posnetkih".

Na območju, kjer pomagajo, praktično 100 kilometrov naokrog ni ničesar − nobene infrastrukture, trgovin, vode, elektrike −, prebivalci praktično živijo na ulici.

"Dnevno se srečujemo z več popotresnimi sunki, ki še dodatno podirajo objekte, tako da je za vse nas ključno, da ohranjamo pozitivno motivacijo," je dejal. Ponujeno imajo tudi psihološko pomoč, ker so razmere zelo težke.

Kako poteka reševanje z reševalnimi psi?

Opisal je potek reševanja z reševalnimi psi, ki so nakazali že več deset primerov pod ruševinami ujetih oseb. Vodniki s psi poiščejo lokacijo, ki jo sporočijo domačinom, ti nato raziskujejo naprej, zato da vodniki s psi lahko preiščejo čim večji del terena. "Prihajajo tudi izredne, pač redke, a seveda zelo pomembne pozitivne novice o živih, najdenih, veliko je pa seveda tudi najdenih mrtvih, in to na vseh pušča tudi oseben pečat," je dejal.

Razmere so res zahtevne, a za zdaj vsi zatrjujejo, da bodo zdržali do sobote, nedelje, ko jih bodo začeli počasi umikati z območja. Zaradi zahtevne poti − ceste so neprevozne in jih praktično lahko uporablja samo vojska, ker veljajo izredne razmere −, so njihove misli že pri vrnitvi v soboto oziroma nedeljo.

Skupina sedmih reševalnih psov z vodniki in štirimi spremljevalci je na pot krenila v torek. Za napotitev reševalnih psov z vodniki so se odločili, potem ko je v ponedeljek zvečer Turčija izrazila interes za njihovo napotitev.