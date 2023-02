Tako bo Slovenija pomagala Turčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V uničujočih potresih, ki so v ponedeljek prizadeli jugovzhod Turčije in dele sosednje Sirije, je po zadnjih podatkih umrlo več kot 11.700 ljudi. Foto: Reuters

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, da se Turčiji zaradi posledic potresa zagotovi materialno pomoč preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite, skladno z zaprosili. Skupna vrednost materialne pomoči je 451.400 evrov, so sporočili iz vlade.

Slovenija bo najprej zagotovila opremo za namestitev prizadetega prebivalstva. To vključuje šotore za namestitev, pihalce toplega zraka in odeje. Ocenjena vrednost prve pošiljke skupaj s prevozom je 275.400 evrov.

Nadaljnjo materialno pomoč do skupne višine sredstev bo ministrstvo za obrambo oziroma Uprava za zaščito in reševanje izvedla na podlagi zaprosil Turčije ob upoštevanju razpoložljivih materialnih sredstev, so navedli v sporočilu vladnega urada za komuniciranje.

Pravice porabe za nadomestitev sredstev v višini 421.400 evrov bo vlada zagotovila iz sredstev proračunske rezerve, sredstva za prevoz v višini 30.000 evrov pa bo zagotovilo ministrstvo za obrambo oziroma Uprava za zaščito in reševanje.

V Turčiji 11 pripadnikov civilne zaščite in sedem reševalnih psov

Slovenija je 6. februarja v Turčijo preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite že napotila člana EU enote za oceno stanja in koordinacijo. Dodatno je Slovenija Turčiji 7. februarja 2023 zagotovila tudi reševalno pomoč v obliki enote 11 pripadnikov civilne zaščite s sedmimi reševalnimi psi, ki so takoj, ko so prispeli na prizadeta območja, začeli z delom.

Samo po 22 urah, od kar so se 🇸🇮 psi za iskanje in reševanje odpravili od doma, že operativno izvajajo naloge na delovišču v 🇹🇷, natančneje na območju province Hatay.

Po poročanju enote so 4 reševalni 🐶 že zaznali življenja pod ruševinami. pic.twitter.com/cDDet3I8IP — Uprava RS za zaščito in reševanje (@URS_ZR) February 8, 2023

V uničujočih potresih, ki so v ponedeljek prizadeli jugovzhod Turčije in dele sosednje Sirije, je po zadnjih podatkih umrlo več kot 11.700 ljudi, od tega več kot 9.000 v Turčiji in preko 2.600 v Siriji. Samo v Turčiji je bilo poškodovanih 52.000 ljudi, medtem ko so iz Sirije sporočili, da je tam poškodovanih okoli pet tisoč ljudi.