Slovenska pomoč Turčiji in Siriji

Reševanje in iskanje pogrešanih izpod ruševin močno ovirajo nizke temperature, padavine in novi potresni sunki. Foto: Reuters

Na katastrofalne razmere, ki so sledile potresu v Turčiji in Siriji, so se tudi slovenske dobrodelne organizacije odzvale z zbiranjem pomoči. Slovenska vlada je odločila, da bo na podlagi zaprosila Turčije prek mehanizma EU na področju civilne zaščite zaradi posledic obsežnega potresa napotila tri strokovnjake v enoto Evropske unije za oceno stanja. Tja odhajajo strokovnjak za logistiko, strokovnjak za pomoč pri zbiranju podatkov in strokovnjak za operativno koordinacijo. Objavljamo račune, na katerih se zbira denarna pomoč prizadetim področjem.

Uprava RS za zaščito in reševanje trenutno preverja možnosti za morebitno sodelovanje slovenskih pripadnikov civilne zaščite v skupni mednarodni enoti za reševanje izpod ruševin oziroma enot reševalnih psov za reševanje izpod ruševin. Glede na nadaljnje prošnje Turčije po pomoči se bo Slovenija odzivala tudi s humanitarno in tehnično pomočjo.

Slovenska karitas

Slovenska karitas je tako odprla račun za pomoč prizadetim ob potresu v obeh državah. V obeh državah vladajo ostre zimske razmere, temperature so v številnih pokrajinah v regiji pod ničlo, številne zgradbe so povem uničene in mnogi prebivalci so ostali brez vsega. Reševanje in iskanje preživelih ovirajo tudi močne padavine.

Najprej bo pomoč namenjena oskrbi s hrano, vodo, higienskimi potrebščinami, začasnimi zatočišči in psihosocialno pomočjo, kasneje pa za obnovo domov in normalizacijo življenja najbolj ranljivih družin. V bolnišnicah primanjkuje prostora, veliko je pomanjkanja krvi, poroča Slovenska karitas. Obenem se Sirija še vedno spopada tudi s katastrofalnimi posledicami vojne.

Svoj dar lahko posredujete s SMS-sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 in darovali boste pet oziroma deset evrov ali z nakazilom na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Namen: POTRES TURČIJA-SIRIJA

Sklic: 00 626

Rdeči križ Slovenije

Klicu na pomoč turškega in sirijskega društva Rdečega polmeseca se bodo pri Rdečem križu Slovenije odzvali tudi v sklopu programa Neighbours Help First, so zapisali na spletni strani. Gre za regionalno pobudo Jugovzhodne Evrope in Balkana, v sklopu katere si države medsebojno pomagajo pri odzivanju, pomoči in okrevanju v primeru izrednih dogodkov.

Zbirajo denarna sredstva, ki jih bodo nakazali obema združenjema Rdečega polmeseca v Turčiji in Siriji za izvajanje humanitarne pomoči prizadetemu prebivalstvu in obnovi uničenih oziroma porušenih prebivališč.

Svoj humanitarni prispevek lahko nakažete na TRR-račun Rdečega križa Slovenije, in sicer:

Namen: Potres Turčija in Sirija

TRR Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana

SI56 0310 0111 1122 296

SWIFT: SKBASI2X

Koda namena: CHAR

Sklic: SI00-96891

Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemach in T-2 lahko prispevate tudi s poslanim SMS-sporočilom na 1919 z besedo SKUPAJ (en evro) ali SKUPAJ5 (pet evrov).