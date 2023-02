Katastrofa, ki je bila samo vprašanje časa

Pogled na katerikoli zemljevid sveta, ki prikazuje seizmično aktivnost, razkriva, da je ogromen del Turčije srednje do zelo potresno ogrožen. Razlog za to je predvsem dejstvo, da večina površja države z izjemo njenega severnega in severovzhodnega dela počiva na lastni, razmeroma majhni tektonski plošči − anatolski.

Skozi Turčijo zato potekata dve tektonski prelomnici. Severna anatolsko ploščo ločuje od evrazijske tektonske plošče, jugovzhodna pa od arabske tektonske plošče.

Prikaz območij seizmičnega tveganja v Turčiji. Oranžno-rdeči črti označujeta območja, pod katerimi potekata glavni tektonski prelomnici. Foto: OpenQuake Map Viewer

Obe območji z vidika pogostosti medsebojnega drgnjenja tektonskih plošč v zgodovinskem merilu veljata za izredno dejavni. V zadnjem obdobju je sicer povečana aktivnost z jugovzhodne smeri, saj na anatolsko ploščo močno pritiska arabska, evrazijska na severu pa naj bi njeno premikanje blokirala.

Aftershock activity is high with more than one hundred M>3 located so far. They spread along more than 200 km along the fault, suggesting a bilateral rupture from epicenter (which is also consistent with damage in N. #Syria. #deprem #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/vYLkfRybKN