Nizozemec uničevalni potres v Turčiji napovedal pred tremi dnevi

V močnem potresu, ki je danes prizadel obsežno območje na jugovzhodu Turčije blizu meje s Sirijo in je imel magnitudo 7,8, je po doslej znanih podatkih umrlo že več kot 1.600 ljudi, so sporočile oblasti v obeh državah. Število smrtnih žrtev sicer še narašča.

Če gre verjeti napovedi evropskega raziskovalca, se je ta žal izkazala za pravilno.

Potres je bilo čutiti tudi na Cipru, v Libanonu in Egiptu. Glavnemu je sledilo kar 77 popotresnih sunkov z magnitudami med 3,3 in 6,7.

Potres se je zgodil ob 2.17 po srednjeevropskem času, epicenter pa je bil blizu turškega mesta Gaziantep, nedaleč od meje s Sirijo. Globina potresa je bila približno 18 kilometrov, je sporočil ameriški geološki zavod (USGS).

Hoogerbeets je po potresu na Twitterju objavil, da "je z vsem srcem z vsemi, ki so prizadeti v potresu in da bi se to zgodilo slej ali prej, podobno kot leta 115 in 526, ko sta se na tem območju zgodila podobna potresa."

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey.



As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb.