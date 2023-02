V uničujočem potresu v Turčiji razneslo plinovod #video

Na plinovodu v turški provinci Hatay je odjeknila eksplozija. "Zaradi potresa je nastala eksplozija, po kateri je izbruhnil požar na plinovodu v vasi Topbogazy v okrožju Kirikhansky v Khataiju," poroča turška agencija Ihlas.

There was an explosion at a natural gas pipeline causing fire in Hatay in the immediate aftermath of the #earthquake #Turkiye #deprem pic.twitter.com/s7tvcOFT4O