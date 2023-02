Takšni so bili prvi trenutki strašnega potresa v Turčiji #video

V turškem mestu Haliliye v okrožju Sanliurfe se je zaradi posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel Turčijo, zrušila najmanj ena stavba.

In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbn — JournoTurk (@journoturk) February 6, 2023

Potres naj bi trajal več kot minuto.

BREAKING: CCTV footage from M7.8 earthquake in central Turkey appears to confirm reports that the earthquake lasted more than a minute.#Turkey #earthquake

pic.twitter.com/utDsxiPNB5 — Global News Network (@GlobalNews77) February 6, 2023

Whts Wrong⁉️#PrayForTurkey

February 6, 2023



....There are reports of several hundred dead.



The Entire buildings collapsed in South #Turkey the epicenter of 7.8 magnitude earthquake in last hour,#Turkey #earthquake pic.twitter.com/qzYEKUl7z1

So Sad....😭😭😭 — jj_natamanggala (@Jeejee58000) February 6, 2023

Zaradi močnega potresa, ki je danes zjutraj prizadel Turčijo, so prekinili lete na dveh letališčih v Turčiji. Jugovzhodno letališče Hatay je zaprto zaradi škode, ki jo je povzročila nesreča. Vzletno-pristajalna steza se je dobesedno razpolovila. Prekinjeni so bili tudi civilni leti na in z letališča Gaziantep na jugu.

Posledice potresa v Antakyi.