Število smrtnih žrtev dveh uničujočih potresov, ki sta včeraj prizadela južno Turčijo in severozahodno Sirijo, se je povzpelo na več kot 4.300. Zaradi potresov je bilo na tisoče ljudi ranjenih, ogromno ljudi pa je ostalo tudi brez strehe nad glavo. Obsežna reševalna akcija še vedno poteka, a hladno vreme reševalce ovira pri iskanju preživelih. Danes zjutraj so v Turčiji zaznali nov potres z magnitudo 5,6.

Po močnih potresih z magnitudo 7,8 in 7,5 v Turčiji in Siriji je bilo po zadnjih podatkih potrjenih najmanj 4.372 smrtnih žrtev. Od tega je število smrtnih žrtev v Turčiji naraslo na 2.921, je povedal Yunus Sezer, vodja turške agencije za nesreče, število smrtnih žrtev v Siriji pa znaša 1.451.

Po besedah Catherine Smallwood, višje uradnice za nujne primere Svetovne zdravstvene organizacije, bi lahko število smrtnih žrtev naraslo na več kot 20 tisoč.

V Turčiji je po do zdaj znanih podatkih 15.834 ranjenih, v Siriji pa uradniki poročajo o 3.531 ranjenih. Preživele z vojaškimi letali evakuirajo v bolnišnice z več zmogljivostmi.

Military plane carrying people injured in earthquake reaches Atatürk Airport, Istanbul https://t.co/9XuWtuDWGi pic.twitter.com/WktdTZPRXl — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 7, 2023

Osrednjo Turčijo je prizadel potres z magnitudo 5,6

Potres z magnitudo 5,6 je v torek zjutraj prizadel osrednjo Turčijo, je poročal Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC). Potres so zabeležili na globini deset kilometrov.

Od potresa z magnitudo 7,8, ki je v ponedeljek zjutraj prizadel južno Turčijo, se je po podatkih ameriškega geološkega zavoda zgodilo še vsaj sto popotresnih sunkov z magnitudo 4,0 ali več.

Popotresni sunki so se raztezali več kot 300 kilometrov vzdolž prelomne cone, ki se je razpočila v južni Turčiji, potekala od jugozahoda proti severovzhodu in se raztezala od sirske meje do province Malatya.

Nekatere zgradbe, ki so se zrušile v nekaj sekundah, so novogradnje. Spodaj je posnetek iz turškega mesta Malatya, ki prikazuje uničeno novozgrajeno stavbo v provinci Kahramanmaras.

Malatya'da yeni yapılan bir bina, Kahramanmaraş depremi sonrası bugün yerle bir oldu. pic.twitter.com/dcNzSDi5yO — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 6, 2023

Po 22 urah pod ruševinami odkrili triletnika. To je trenutek, ko so ga rešili.

Kot poroča Guardian, je vse več videoposnetkov ljudi, ki jih je reševalcem uspelo potegniti izpod ruševin. Med njimi je tudi triletni deček, ki je bil 22 ur ujet pod ruševinami stavbe v Malatyi.

A miracle after 22 hours!



A 3-year-old baby was just rescued from the rubble in Malatya, one of the epicenters of #Turkiye earthquake.



pic.twitter.com/APRyeS38Dn — Hakan Copur (@hakancopur1) February 7, 2023

AFP je objavil tudi fotografije 24-letne Rumeyse Yalcinkaye, ki so jo danes zjutraj rešili, potem ko je 27 ur preživela na mrazu pod ruševinami v mestu Kahramanmaraş.

Reševanje otežujeta sneg in mraz

Vremenske razmere in obseg nesreče otežujejo reševalne operacije na prizadetih območjih, je dejal turški minister za zdravje Fahretin Koca. "Naši helikopterji danes niso mogli vzleteti zaradi vremenskih razmer. Snežne nevihte so pred kratkim prizadele dele Turčije in Sirije, za prihodnje dni pa so napovedane temperature pod ničlo," je dejal.

Na potresno prizadeta območja je prispelo najmanj 2.256 delavcev nujne medicinske pomoči. Iz sosednjih mest so poslali najmanj 602 reševalni vozili in dve medicinski letali. Poslanih je bilo tudi 187 ekip turške nacionalne medicinske reševalne ekipe.