Čudež v Turčiji: ganski nogometni reprezentant preživel nemogoče

Žrtve potresov, ki so v zadnjih 24 urah stresali jug Turčije, so tudi profesionalni nogometaši, ki si kruh služijo v turških klubih. Izjemno srečo je imel reprezentant Gane Christian Atsu, član kluba Hatayspor, ki so ga živega potegnili iz ruševin v potresu porušene stavbe. Ko se je porušila, je spal v devetem nadstropju. Reševalci so rešili še dva nogometaša in enega nogometnega sodnika.

Christian Atsu, nekdanji član Porta, Newcastla in Chelseaja, je še v nedeljo Hatysporju pomagal do zmage v turški super ligi proti Kasimpaši. Bil je edini strelec na tekmi, ki se je končala z 1:0 za domače, danes pa so ga hudo poškodovanega, a živega potegnili izpod ruševin stavbe, v kateri je bival s še nekaterimi soigralci iz turškega kluba, poročajo Sportske novosti.

V stavbi je bilo v času potresa devet nogometašev Hatayspora in dva sodnika. Poleg Atsuja in še enega sodnika, so živa našli še turška nogometaša Onurja Erguna in Buraka Oksuza, Kerim Alici se je rešil sam. Preostale še iščejo, reševalcem pa pomagajo tudi funkcionarji nogometnega kluba.

Je pa v potresu življenje izgubil vratar kluba Malatyaspor Ahmet Ejup.

