Zaradi potresa v Turčiji odpovedali vse nogometne tekme

Zaradi posledic katastrofalnega potresa, ki je danes prizadel Turčijo in Sirijo, so v Turčiji odpovedali vse nogometne tekme, ki so bile načrtovane v teh dneh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.