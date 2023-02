Jugovzhod Turčije stresel nov potres z magnitudo 7,5

Potres se je zgodil na istem območju kot jutranji potres z magnitudo 7,8, v katerem je umrlo več kot tisoč ljudi. Več si lahko preberete tukaj:

ESMC je sprva poročal o potresu magnitude 7,7, a je to oceno kasneje znižal na 7,5. O magnitudi 7,5 poroča tudi ameriški geološki zavod (USGS). Po poročanju britanskega BBC gre za nov potres in ne za enega od sicer številnih popotresnih sunkov.

I know it is difficult to follow, but last night M7.8 earthquake in Turkey has just been followed by a M7.7 (preliminary) 20 min ago. It will add to the damage and further complexify the response. Our thoughts are with all the affected people and their loved ones 🙏