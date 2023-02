V Turčijo prispelo več kot dva tisoč reševalcev iz 65 držav #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reševalci nemške mednarodne službe za iskanje in reševanje

Reševalci nemške mednarodne službe za iskanje in reševanje Foto: Reuters

Na potresno prizadeta območja v Turčiji je prispelo najmanj 2.256 delavcev iz 65 držav. Iz sosednjih mest so poslali najmanj 602 reševalni vozili in dve medicinski letali. Humanitarna pomoč je prispela tudi v Sirijo.

Turški državni organ za upravljanje nesreč in izrednih razmer je danes sporočil, da je v prizadete regije že prispelo več kot 2.600 reševalcev iz 65 držav.

V okviru mehanizma EU na področju civilne zaščite je bilo za pomoč Turčiji po uničujočem potresu doslej mobiliziranih 27 zdravstvenih ekip ter ekip za iskanje in reševanje, je danes zjutraj na Twitterju zapisal evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Ekipe iz evropskih držav sestavlja več kot 1.150 reševalcev in 70 reševalnih psov.

Reševalci in reševalni psi prihajajo iz 19 različnih evropskih držav, vključno s Črno goro in Albanijo, ki nista članici EU, je zapisal Lenarčič, ki pri tem ni omenil Slovenije.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Turški državni organ za upravljanje nesreč in izrednih razmer (AFAD) je sporočil, da je v prizadete regije že prispelo več kot 2.600 reševalcev iz 65 držav. Skupaj je bilo dostavljenih več kot 300 tisoč odej in 4.100 šotorov.

Pomoč iz Grčije Foto: Reuters

Kitajska je danes napovedala sveženj pomoči Turčiji v višini 5,49 milijona evrov za odpravo posledic uničujočega potresa. Južna Koreja namerava Turčiji poslati reševalce in medicinsko opremo, medtem ko je Japonska svoje reševalne ekipe poslala že v ponedeljek.

C-130 iz Grčije, na katerem so pripadniki posebne enote za odzivanje na nesreče odleteli v Turčijo, da bi pomagali pri odpravljanju posledic potresa. Foto: Reuters Avstralski premier Anthony Albanese je danes Turčiji obljubil 6,94 milijona evrov humanitarne pomoči, novozelandski premier Chris Hipkins pa približno milijon evrov pomoči.

Tudi v Sirijo je medtem že prispela humanitarna pomoč. Na letališču v Damasku sta v jutranjih urah pristali letali s pomočjo iz Irana in Iraka, pri čemer so iraška letala prepeljala približno 70 ton hrane, medicinske opreme in odej, poroča sirska tiskovna agencija Sana.

Reševalna ekipa iz Grčije Foto: Reuters