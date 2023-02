Nove informacije iz Turčije: ganskega nogometaša še vedno pogrešajo

V ponedeljek so tuji mediji poročali, da so Atsuja živega potegnili izpod ruševin stavbe, uničene v potresu v pokrajini Hatay, kar je takrat potrdil tudi njegov klub, a kot kaže, se te informacije niso izkazale za resnične. "Včeraj smo dobili informacijo, da se po potresu zdravi v bolnišnici, a izkazalo se je, da to ni res. 31-letnega Atsuja in tudi našega športnega direktorja Tanerja Savuta še naprej pogrešamo," je potrdil klubski zdravnik, njegovo sporočilo pa povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Oglasil se je tudi Atsujev agent Nana Sechere. "Delamo vse, kar lahko, da bi našli Christiana. Kot si lahko predstavljate, je to še vedno grozno obdobje za njegovo družino. Po včerajšnjem obvestilu kluba, da so Christiana izvlekli živega, še zdaj ne vemo, kje Christian je."

Following yesterdays update from the club that, Christian had been pulled out alive, we are yet to confirm Christian’s whereabouts. As you can imagine, this continues to be a devastating time for his family and we are doing everything we can to locate Christian. pic.twitter.com/WKteG3l4cp