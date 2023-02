Po potresu bijejo bitko s časom: več kot 7.800 ljudi je umrlo, številne še iščejo

Razmere po potresu v Turčiji in Siriji se še ne izboljšujejo. Reševalci se po še eni ledeno mrzli noči v tekmi z uro, da bi rešili ljudi, ujete pod ruševinami, oboroženi s krampi in palicami poskušajo prebiti do preživelih.

Več kot 7.800 ljudi je v obeh državah po ponedeljkovih potresih umrlo, poroča BBC. Medtem Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da se lahko število umrlih dramatično poveča, ko bodo reševalci pod ruševinami našli še več žrtev. Nesreča naj bi sicer prizadela več kot 23 milijonov ljudi.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v Turčiji razglasil trimesečne izredne razmere v desetih provincah, ki jih je potres najbolj prizadel, vključno s specializiranimi ekipami, psi lovci in opremo.

Kako lahko pomagate?

Slovenska Karitas

Slovenska Karitas je odprla račun za pomoč prizadetim ob potresu v obeh državah. V obeh državah vladajo ostre zimske razmere, temperature so v številnih pokrajinah v regiji pod ničlo, številne zgradbe so povem uničene in mnogi prebivalci so ostali brez vsega. Reševanje in iskanje preživelih ovirajo tudi močne padavine.

Najprej bo pomoč namenjena oskrbi s hrano, vodo, higienskimi potrebščinami, začasnimi zatočišči in psihosocialno pomočjo, kasneje pa za obnovo domov in normalizacijo življenja najbolj ranljivih družin. V bolnišnicah primanjkuje prostora, veliko je pomanjkanje krvi, poroča Slovenska Karitas. Obenem se Sirija še vedno spopada tudi s katastrofalnimi posledicami vojne.

Svoj dar lahko posredujete s SMS-sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 in darovali boste pet oziroma deset evrov ali z nakazilom na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LjubljanaTRR: SI56 0214 0001 5556 761 Namen: POTRES TURČIJA-SIRIJASklic: 00 626

Rdeči križ Slovenije

Klicu na pomoč turškega in sirskega društva Rdečega polmeseca se bodo pri Rdečem križu Slovenije odzvali tudi v sklopu programa Neighbours Help First, so zapisali na spletni strani. Gre za regionalno pobudo Jugovzhodne Evrope in Balkana, v sklopu katere si države medsebojno pomagajo pri odzivanju, pomoči in okrevanju v primeru izrednih dogodkov.

Zbirajo denarna sredstva, ki jih bodo nakazali obema združenjema Rdečega polmeseca v Turčiji in Siriji za izvajanje humanitarne pomoči prizadetemu prebivalstvu in obnovi uničenih oziroma porušenih prebivališč.

Svoj humanitarni prispevek lahko nakažete na TRR-račun Rdečega križa Slovenije, in sicer:

Namen: Potres Turčija in Sirija TRR Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana SI56 0310 0111 1122 296SWIFT: SKBASI2X Koda namena: CHAR Sklic: SI00-96891

Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemach in T-2 lahko prispevate tudi s poslanim SMS-sporočilom na 1919 z besedo SKUPAJ (en evro) ali SKUPAJ5 (pet evrov).

Unicef

Donacije za pomoč otrokom na prizadetih območjih zbira tudi Unicef. Sklad ZN za otroke (Unicef) poroča, da se otroci v Siriji spopadajo z enimi najbolj zapletenih humanitarnih razmer na svetu. Dve tretjini prebivalcev te države namreč potrebujeta pomoč zaradi vse hujše gospodarske krize, lokaliziranih sovražnosti, posledic več kot desetletja vojne, množičnega razseljevanja in opustošene javne infrastrukture. Zelo negotova je tudi preskrba s hrano in pitno vodo. Številni otroci že pred potresi niso obiskovali pouka, v državi pa se širi kolera.

Pomagati je mogoče z donacijo na njihovi spletni strani, sporočilom SMS s ključno besedo UNICEF5 na 1919 ali z nakazilom na njihov TRR SI56 0201 3025 9875 526, referenca SI00 41113, namen POTRES.