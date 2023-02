Drugi dan po potresu odkrili preživelega triletnika #video

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: kakšne so čudežne zgodbe preživelih po potresih v Turčiji in Siriji, kaj se je dogajalo na novi obravnavi v zadevi Kavaški klan ter kakšna so pričakovanja na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju? Vse to ob 18. uri na Planetu.

V katastrofalnih potresih, ki so včeraj prizadeli območje na jugovzhodu Turčije blizu meje s Sirijo, je po najnovejših podatkih umrlo več kot pet tisoč ljudi, od tega najmanj 3.419 v Turčiji in 1.602 v Siriji, so danes sporočili uradniki in zdravstveni organi obeh držav. V informativni oddaji Planet 18 smo se pogovarjali z dr. Gregorjem Rajhom, seizmologom iz agencija za okolje.

In zakaj sta ravno Turčija in Sirija tako ogroženi območji? "Turčija in Sirija se nahajata na stiku treh tektonskih plošč – afriške, evropske in arabske. Čez to območje poteka tudi veliko daljših prelomov, ki lahko povzročijo tako močne potrese," odgovarja seizmolog.

Število žrtev bi lahko še naraslo, saj so mnogi ujeti pod ruševinami več tisoč porušenih stavb. Turške in sirske ekipe za odzivanje na nesreče namreč poročajo, da se je porušilo več kot 5.600 stavb. V prizadete regije v Turčiji je medtem prispelo več kot 2.600 reševalcev iz 65 držav. Skupaj pa so pristojni organi na to območje dostavili več kot 300 tisoč odej in 4.100 šotorov.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: kakšne so čudežne zgodbe preživelih po potresih v Turčiji in Siriji, kaj se je dogajalo na novi obravnavi v zadevi Kavaški klan ter kakšna so pričakovanja na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju? Vse to ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.