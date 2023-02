Na Lopati okradli televizijsko ekipo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tokrat smo se v petkovi oddaji Planet 18 v rubriki Kraji z nenavadnimi imeni podali na Dolenjsko. Tam je v občini, katere osrednje naselje velja za prestolnico Suhe krajine, tudi Lopata, v njej pa prebiva prav poseben kuža Maks, ki jo je našima kolegoma pošteno zagodel.

Eden od slovenskih pregovorov pravi: bolje žlica medu kakor lopata blata. Pa se s tem strinjajo tudi prebivalci Lopate?

Domačini pravijo, da jim nihče ne verjame, ko povedo, od kod prihajajo. "Pa veliko ljudi ne ve, da obstaja vas Lopata, tako da je vsakomur kar smešna ta beseda." In to kljub temu, da je bila vasica v zgodovinskih virih omenjena že leta 1423, in sicer kot Schauffell, kar je visokonemški izraz za lopato.

Zavili smo v delavnico enega od marljivih Lopatčanov. Ti niso znani samo po lopatah, ampak tudi po številu psov. Eden jo je zagodel tudi naši ekipi. Kaj se je dogajalo, preverite v zgornjem videu.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: jugovzhod Turčije stresel nov potres z magnitudo 7,7, prodajalke ljubezni kalijo blokovski mir sredi Ljubljane, v pretepu v Murski Soboti pa je umrl moški. Le kaj se je zgodilo? Več ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.