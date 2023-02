"Vsi so na nas pustili na cedilu" #video

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: brez dodatka za sodnike in tožilce. Zakaj si je vlada premislila? Hrvaško razburja incident na smučišču, v katerem so napadli gorske reševalce. Kaj se je dogajalo? Več ob 18. uri na Planetu.

Pred parlamentom se je včeraj zbrala večtisočglava množica upokojencev, ki v okviru iniciative Glas upokojencev Slovenije opozarjala, da so jih vsi pustili na cedilu. Pobudnik shoda je nekdanji tržiški župan in nekdanji poslanec SDS Pavle Rupar.

V preteklem letu je bila upokojencem obljubljena izredna uskladitev pokojnin, ki so bile sicer res dvignjene za štiri odstotke in pol, a pri tem ni šlo za omenjeno uskladitev, pač pa za draginjski dodatek, ki je veljal novembra in decembra. Za nekatere upokojence je tudi ta dodatek znašal le zanemarljivih 13 evrov.

Od uradnikov, zidarjev, šivilj, trgovskih potnikov do mizarjev in trgovk ter predstavnikov številnih drugih poklicev, vsi so se zbrali na protestu. Mnogim po plačilu vseh položnic ne ostane skoraj nič. Ironično so prav tisti, ki državno himno pojejo najglasneje, najbolj razočarani. Višje oskrbnine v domovih za starejše, podražitev energentov in dražje cene osnovnih živil so le trije razlogi za nezadovoljstvo upokojencev, ki raste skupaj z inflacijo.

"V naši državi ni nihče ogoljufan pri pokojninah, je pa prikrajšan za marsikatero ugodnost zaradi zakonodaje, ki upokojencem resnično ni naklonjena," je prepričan predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik, ki dodaja: "Pravzaprav, če karikiramo, zahtevajo, da nekdo, ki danes prejema plačo 800 evrov in bo jutri odšel v zasluženi pokoj, naslednji mesec kot sveži upokojenec prejme vsaj tisoč evrov pokojnine. Take izjave, pa naj bodo še tako všečne in simpatično oblikovane, preprosto rušijo trenutno veljavni pokojninski sistem in na krilih z medom namazanih besed obljubljajo enega od načel dialektičnega materializma – vsem enako."

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: brez dodatka za sodnike in tožilce. Zakaj si je vlada premislila? Hrvaško razburja incident na smučišču, v katerem so napadli gorske reševalce. Kaj se je dogajalo? Več ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.