Dirka s kamelami in vetrom #video

Močan veter je danes zelo otežil delo kolesarjem na puščavski Dirki po Savdski Arabiji. Na cilj 2. etape je karavana prišla s skoraj polurno zamudo. V zadnji tretjini 184 kilometrov dolge preizkušnje so kolesarji lahko opazovali tudi divje kamele, močan veter v prsi pa je poskrbel za nizko hitrost glavnine.

Pedale so kolesarji začeli hitreje vrteti šele v zaključku, ko so spremenili smer vožnje, zaradi bočnega vetra pa je skupina razpadla na dva dela. Na koncu so kolesarji le skupaj prišli v zadnji kilometer, v ciljnem šprintu pa je bil najhitrejši Italijan Jonathan Milan iz moštva Bahrain Victorious, ki je premagal včerajšnjega zmagovalca Dylana Groenewegna. Naš Luka Mezgec je bil osmi.

Kolesarsko Dirko po Savdski Arabiji lahko na Planet 2 spremljate vse do petka, 3. februarja. Prenos je vsak dan ob 12.30., v petek ob 13. uri. Komentator prenosov je Damjan Medica, strokovni sokomentator pa Robert Jenko.

Jonathan Milan, zmagovalec 2. etape "Saudi Toura": "Lansko sezono sem končal z dvema zmagama na Dirki po Hrvaški in moj cilj je bil, da tudi novo sezono začnem z zmagami, a tudi preostali v ekipi. Bilo je zelo težko zaradi vetra. Najprej nam je pihal v hrbet, potem od strani, pa v prsi in znova od strani vse do konca. Danes je bila zelo težka etapa, in to prav zaradi vetra."

