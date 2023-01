Naprodaj legendarna katrca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je na družbenem omrežju Instagram objavil, da prodaja svojo legendarno katrco, tako zbrani denar pa bo podaril društvu Junaki 3. nadstropja. Gre za hudo bolne otroke, ki se zdravijo na hematološko-onkološkem oddelku pedriatrične bolnišnice. Renault 4 GTL je letnik 1991 in je bila njegova ljubezen več kot 20 let, a kot pravi, ločitev ne bo težka, saj bo denar šel v resnično prave roke.

Ko domačine iz Novega mesta vprašamo o katrci, se vsi nasmehnejo. Skoraj vsak je namreč bil lastnik renaulta štiri ali pa so ga imeli vsaj sorodniki. Začetek izdelave katrce sicer sega v leto 1961. Izdelovali so jo na vseh celinah, samo v Novem mestu pa so jih izdelali več kot pol milijona.

Obiskali smo gospoda, ki ima več kot trideset let staro katrco doma, čeprav mu zanjo ponujajo precej denarja. Odpravili smo se tudi v Klub Katra. Janez Plankar, predsednik Kluba Katra: "To je bil družinski avto, tovorni avto, avto za na njivo, res je vsestranski. Preprost za vzdrževanje."

Vprašali smo ga tudi, ali bi ga zanimal nakup Pahorjevega avtomobila. Odgovarja, da zagotovo, katrca je zanimiva že zaradi tega, kdo je lastnik. A obenem prizna, da ga skrbi za prihodnost Pahorjeve katrce, in upa, da bo novi lastnik zanjo tako lepo skrbel kot trenutni.

