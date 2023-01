Od Zemljariča do Juga #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: Razburjeni pacient je v splošni bolnišnici Celje napadel in poškodoval dva zaposlena. Kako dogodek komentira vodstvo? Na ustanovni seji se je strateški svet za zdravstvo seznanil z analizo stanja v zdravstvu. Kdaj bodo začeli s pripravo zdravstvene reforme? Več ob 18. uri na Planetu.

Potem ko je svet UKC Ljubljana za generalnega direktorja s polnim mandatom imenoval priznanega travmatologa Marka Juga in mora soglasje k imenovanju podati še vlada, je ta že napovedal, kateri bodo njegovi prvi koraki pri vodenju bolnišnice z več kot osem tisoč zaposlenimi.

Pred Markom Jugom se je na čelu Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana zamenjalo 16 generalnih direktorjev. Pod številnimi je naša največja bolnišnica delala izgubo. Prvi, ki je prevzel njeno vodenje, je bil pokojni Janez Zemljarič. Pri ustanovi z več kot osem tisoč zaposlenimi in zelo obsežnem programu dela je pogosta kritika, da bi moral takšno ustanovo voditi izkušen menedžer in ne nekdo, ki se primarno ukvarja z zdravljenjem. V katero smer bi bilo treba zaviti, smo se pogovarjali z uspešnim gospodarstvenikom in predsednikom uprave družbe Postojnska jama Marjanom Batageljem. Ta opozarja: "Gre za preplet poslanstva, ki ga opravlja bolnišnica. Na koncu koncev pa tudi davkoplačevalski denar, ki je odvisen od tega, kako je racionalno porabljen."

