Na Ptuju bodo prepevali tako ob Siddharti kot ob Ceci #video

Ne spodobi se, da se eden najbolj znanih festivalov pri nas, ptujsko kurentovanje, začne s koncertom srbske turbofolk dive Svetlane Ražnatović - Cece.

Takšni in še precej bolj sočni so komentarji, ki jih te dni prejemajo tako organizator koncertov kot tudi Zavod za turizem Ptuj. Zavod sicer s tem nima ničesar, saj vsako leto le razpiše natečaj za podelitev koncesije za uporabo imena kurentovanje. Na drugi strani pa organizator odločno poudarja, da so izvajalce izbirali z anketo, poleg tega pa so vstopnice za Cecin koncert – za razliko od preostalih – skoraj razprodane.

Le še devet dni nas loči od začetka tradicionalnega kurentovanja na Ptuju. Natanko opolnoči si bodo kurenti na že 61. prireditvi nadeli zvonce in okoli kresnega ognja zaplesali svoj prvi ples. Uradni del desetdnevnega kurentovanja, ki ga je eden najbolj prestižnih turističnih vodičev Lonely planet že pred več kot desetletjem uvrstil med pet najboljših zimskih festivalov na svetu, se sicer začne šele 11. februarja.

Pričakujejo vsaj sto tisoč obiskovalcev. Ti so seveda željni tudi večernih zabav. Del jih bo mogoče spremljati v šotorih na prizorišču, večji koncerti pa bodo v dvorani Campus.

Gre za čisto komercialni del kurentovanja, ki bo spet zaživel po dveh letih omejitev zaradi epidemije covid-19. Drago Slameršak, organizator koncertov ob kurentovanju: "Vsem nam je še vedno lepo, da živimo lepo življenje, da imamo priložnost se zabavati, družiti, tudi prepevati. Verjamem, da ko bosta prišla na oder Siddharta ali Magnifico, bo vsa dvorana prepevala in uživala ob nastopih tudi teh dveh glasbenih mojstrov." Med nastopajočimi, ki so jih izbrali z anketo med poslušalci, pa najdemo tudi srbsko turbofolk zvezdnico Svetlano Ražnatović - Ceco.

Sicer pa bo na Ptuju kar 70 odstotkov nastopajočih iz domače glasbene scene, precej več kot polovica, kot jih zahtevamo pri podeljevanju koncesije, opomni direktorica ptujskega turističnega zavoda. Za ljubitelje drugačne domače glasbe bodo letos že 54. organizirali festival Ptuj. Najstarejši festival narodnozabavne glasbe, kjer pa v povprečju prodajo 400 vstopnic.

