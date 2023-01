Kdo je najbolj priljubljen politik pri nas? #video

Logar je prvi iz SDS, ki se mu je uspelo zavihteti na vrh. In kaj bi lahko bilo ključno pri tem podvigu? Robert Golob je stranko Z.dej uradno prevzel in preimenoval pred skoraj natanko letom dni, nikakor pa se ne more izgovarjati, da ni vedel, v kako kislo jabolko bo zagrizel, ocenjuje Logar. Sploh ob dejstvu, da je bila koalicijska SD pomemben člen v kar petih od zadnjih sedmih vlad. Ali se je s tem Logar že začel posvečati napovedani platformi v smislu konvencije o prihodnosti?

Za nami je veliki vrh koalicije. Dolgo pričakovano zasedanje, ki je marsikoga pustilo brez besed, ocenjuje Anže Logar v svoji zadnji kolumni na Portal Plus. Skrajno nenavadno. Vlada je na oblasti že osem mesecev, že ves čas govori o zdravstvu in zdravstveni resor vodi nekdo, ki naj bi mu bilo jasno, kakšno je stanje in kaj konkretno mora narediti. Sploh ker se je premier Robert Golob odločil, da zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan očitno ni sposoben sam nasloviti zdravstvene reforme, in je zadevo prevzel kar sam, v skupino pa pritegnil še tri dodatne ministre.

Danes sicer Logarjeva stranka še vedno ne parira Gibanju Svoboda, vendar so tri leta, kolikor nas loči od naslednjih rednih parlamentarnih volitev, dovolj, da bi Golobu lahko celo pristrigel krila, meni Merše.

Peter Merše, politični komentator: "Lahko pomeni menjavo v vrhu SDS, lahko to pomeni neko koalicijo strank, lahko to pomeni neko drugačno gibanje ... To je zdaj zelo še odprto in pravzaprav se nima smisla omejevati s tem, da bi ocenjevali, kaj točno, v kakšni obliki bi se ta zadeva zgodila. Ker so druge stvari tiste, ki jih mora Logar, če želi bit uspešen, narediti prej."

