SDS je na upravno sodišče vložila tožbo zoper ministrstvo za notranje zadeve in njegovo odločitev, da stranko Demokrati, ki jo vodi Anže Logar, vpiše v register političnih strank, poroča Delo. Predlagajo, naj upravno sodišče ime Demokrati izbriše iz registra in prepove delovanje pod tem imenom. Logarju se tožba zdi neutemeljena.

V SDS namreč trdijo, da je nesporno, da se ime stranke Demokrati ne razlikuje bistveno in nedvoumno od njihovega imena. Zaradi njihovega podobnega skrajšanega imena Slovenski demokrati in zaradi celotnega vtisa bi po njihovem mnenju lahko med državljani prišlo do zmote in zamenjave na volišču. V SDS tudi poudarjajo, da je bil Logar njihov član in predsednik sveta, zato beseda Demokrati namiguje, da gre "za novo ločino Slovenske demokratske stranke".

Pri tem se sklicujejo na zakon o političnih strankah, ki določa, da se morajo ime nove politične stranke, skrajšano ime, kratica in znak stranke bistveno in nedvoumno razlikovati od že registriranih ter da ne smejo biti taki, da bi državljane spravljali v zmoto. SDS upravnemu sodišču predlaga, naj izpodbijano odločbo odpravi, ime Demokrati izbriše iz registra političnih strank in prepove delovanje pod tem imenom.

Ministrstvo: demokrati niso uporabljeni prvič

Ministrstvo za notranje zadeve po drugi strani meni, da so tožbeni razlogi povsem neutemeljeni. "V vseh demokratičnih družbah se v imenu strank najpogosteje uporabljajo določeni izrazi oziroma njihove izpeljanke (nekatere celo večkrat), kot so: demokrati, socialni demokrati, krščanski demokrati, liberalni demokrati, zeleni ..." so po poročanju Dela navedli na notranjem ministrstvu.

Opozorili so še, da v registru političnih strank že obstajajo oziroma so obstajala imena strank, ki se od drugih imen strank razlikujejo le po eni ali več besedah, na primer Zeleni Slovenije, Združeni zeleni, Zelena koalicija, Zelena stranka, Vesna – zelena stranka, zato je bilo po njihovem mnenju treba registrirati tudi stranko z imenom Demokrati, saj je treba vse stranke obravnavati enako.

Gre sicer za nadaljevanje spora, ki ga je predsednik SDS Janez Janša začel že ob Logarjevem razkritju imena nove stranke oktobra lani. Obtožil ga je kraje in zapisal, da je iz izbire imena Logarjeve stranke jasno, da je edini cilj novega političnega projekta škoditi SDS, zato je podal tudi vlogo za registracijo znamk Demokrati Slovenije, Slovenski demokrati in Slovenska demokratska stranka, a kot ga opozarja notranje ministrstvo, je dosedanja sodna praksa že nakazala, da ne gre za relevantno pravo v primeru poimenovanj političnih strank. Logar je sicer vlogo podal že pred njim, še piše Delo.