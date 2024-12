Stranka Demokrati, nova politična stranka nekdanjega poslanca SDS Anžeta Logarja, je tudi uradno registrirana. V naslednjih mesecih napovedujejo ustanavljanje lokalnih odborov. "V pol leta bomo prečesali vso Slovenijo po dolgem in po čez," napoveduje njen predsednik Anže Logar.

Pred novembrskim ustanovnim kongresom stranke Demokratov je prišlo do spora okoli imena nove stranke, saj je prvak SDS Janez Janša Anžetu Logarju očital krajo imena stranke. Spomnil ga je, da je uradno registrirano ime SDS Slovenska demokratska stranka s skrajšanim imenom Slovenski demokrati. A očitno je Logarju kljub vsemu v register strank uspelo registrirati ime Demokrati.

"Smo. Zdaj tudi uradno registrirani. Demokrati. Iskreno – ni slabo! Od napovedi samostojne poti do ustanovnega kongresa nove stranke je minil samo poldrugi mesec. Manj kot dva meseca do uradne registracije," je na družbenem omrežju X objavil Logar.

Nadaljeval je, da je po duši demokrat. "Lahko mi vzamejo besedo, me izganjajo iz parlamenta, me presedejo, oporekajo ime. Ampak ne morejo mi vzeti ideje, namena & razloga, zakaj sem šel na svoje. In prav zato vsem, ki imajo namen narediti nekaj dobrega za Slovenijo, še naprej ponujam roko sodelovanja," je zapisal.

https://t.co/5AhoFIwpqm



Smo. Zdaj tudi uradno registrirani. Demokrati. 💪



Iskreno - ni slabo! Od napovedi samostojne poti do ustanovnega kongresa nove stranke je minil samo poldrugi mesec. Manj kot dva meseca do uradne registracije. pic.twitter.com/bhgxwh3J64 — Anže Logar (@AnzeLog) December 5, 2024

Logar je sporočil, da gre stranka v naslednjih mesecih na teren ustanavljat lokalne odbore. V pol leta nameravajo prečesati vso državo. "Verjetno bo padalo z leve in desne, potrebna bodo odrekanja. Ampak z vsakim posameznikom, ki je po srcu demokrat in se nam pridruži, smo bližje uspešni, sproščeni in pomirjeni Sloveniji. Demokrati smo ZA takšno Slovenijo!" je Logar sklenil zapis na omrežju X.

Kaloh: Logar se skriva

Se je pa na omrežju X ta teden oglasil nesojeni podpredsednik Demokratov Dejan Kaloh, ki je tako kot Logar po dolgoletnem članstvu v SDS iz nje izstopil. Tik pred kongresom sta se nekdanja poslanska kolega v SDS sprla, ker naj bi Kaloh svoj vstop v stranko pogojeval s podpredsedniškim mestom, medtem ko Logar na to ni pristal. Dva dneva po kongresu je Logarju v odprtem pismu namenil kar nekaj ostrih besed.

Tokrat je zapisal, da Logar po več kot dveh tednih od ustanovnega kongresa svoje stranke v hotelu City še vedno ni poravnal računa podjetju, ki mu je logistično (printi, osvetljava, ozvočenje) pripravila kongres. "Še več: skriva se in se ne oglaša na telefon. In potem bi takšen nadpoštenjak, ki želi za povrh vsega politično konkurenco terminalno (berite: z nepoštenimi metodami) uničiti, rad upravljal državo?" je na omrežju X zapisal Kaloh.