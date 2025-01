Logar v svoje vrste zvabil poslanca Svobode

Predsednik Demokratov Anže Logar je predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič poslal zahtevo za ustanovitev nove poslanske skupine, v kateri bosta še poslanka Eva Irgl in dosedanji poslanec Gibanja Svoboda Tine Novak, so za Siol.net potrdili v kabinetu predsednice parlamenta.

V kabinetu so nam povedali, da še preverjajo prošnjo za ustanovitev poslanske skupine.

Da je Novak poslansko skupino seznanil, da iz nje nepreklicno izstopa, je v izjavi za medije potrdila vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič.

Kot je dejala za STA, so bili v poslanski skupini nad njegovo potezo presenečeni in tega niso pričakovali. Po njenih besedah pa so še bolj razočarani nad tem, da se pridružuje stranki Demokrati pod vodstvom nekdanjega dolgoletnega poslanca SDS Logarja. Gre za satelit, stranko, ki bo nekoč, če bo imela to priložnost, sodelovala v vladi Janeza Janša, je izpostavila Avšič Bogovič.

V Svobodi teh vrednot ne delijo, njihovemu dosedanjemu poslancu pa želijo uspešno delo.

Novak se na poizvedovanje o razlogih za svojo odločitev za zdaj še ni odzval.

Za ustanovitev poslanske skupine so potrebni najmanj trije poslanci. Logar je imel v načrtu ustanovitev poslanske skupine že po ustanovitvi Demokratov, a se Dejan Kaloh, ki je prav tako izstopil iz SDS, zaradi spora z Logarjem ni pridružil novi stranki.