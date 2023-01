Med estradniki pravi baby boom #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na domačih tleh imamo pravi baby boom. Novega naraščaja se veselita Alen Kobilica in Maja Prašnikar, pa tudi eden najbolj priznanih slovenskih raperjev, Challe Salle. Smo pa tudi v pričakovanju novega slovenskega filma Tina Vodopivca in Urške Majdič, ki na velika platna prihaja za valentinovo. Domača in tuja scena skozi oči naše družabne kronistke Ane Raščan v informativni oddaji Planet 18.

Medtem ko smo na profilu na Instagramu manekena, danes uspešnega podjetnika Alena Kobilice še pred tednom dni ugibali, ali bo njegov sin Val dobil bratca ali sestrico, je zdaj te negotovosti končno konec. S partnerico Majo sta namreč povila deklico Inti. Mali Alex pa je razveselil Challeta Saleta in njegovo Yvonne Srdoć.

Na praznik zaljubljencev v kinematografe prihaja režiserski prvenec slovenskega komika Tina Vodopivca. Nekaj sladkega je slovensko-balkanska romantična komedija zmešnjav in zabavnih preobratov, ki jo je Vodopivec napisal skupaj z Urško Majdič.

