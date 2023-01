Shod za dostojno plačo bo februarja #video

"Ta trenutek se začnite pogajati z nami, s seboj prinesite kredibilne rešitve, ki bodo plačna nesorazmerja čim prej odpravile," se glasi sporočilo sindikatov javnega sektorja vladi.

Po besedah Jakoba Počivalška, ki vodi to pogajalsko skupino, ni sprejemljivo, da vlada za nekatere dele javnega sektorja vztraja, da bo nesorazmerja odpravljala v okviru prenove plačnega sistema, medtem ko pri drugih ta nesorazmerja odpravlja že zdaj in to nekatere skupine postavlja v bolj ugoden položaj.

Od vlade zahtevamo, da uredi plačna nesorazmerja in to takoj, so bili danes združeno jasni predstavniki sindikatov javnega sektorja. Na nogah so veterinarji, dacarji in cariniki, računovodje, poklicni gasilci in številni drugi, vsi imajo skupne zahteve. Vlada namreč že za dva meseca krši rok, ki je bil postavljen za začetek pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice.

V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije pravijo, da so vlado dolgo časa pozivali, da se usedejo, da se ta plačna nesorazmerja, ki so se vzpostavila že novembra 2021, odpravijo. Bili so deležni obljub, tukaj opozarjajo tudi na podpisan dogovor oktobra lanskega leta, kjer je jasno dogovorjeno, da se bodo pogajanja začela najkasneje v enem mesecu po podpisu tega dogovora.



"Počutimo se pozabljene, kot da smo drugorazredni državljani," razlaga Jelka Jelšek iz sindikata finančno računovodskih delavcev plačne skupine J.

Predlog, ki vsebuje 28 rešitev, nameravajo sindikati poslati tako ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik kot predsedniku vlade Robertu Golobu, o vsebini na sindikatih ne želijo govoriti, preden jo predstavijo vladi. Če jim vlada ne bo ponudila konkretnih rešitev, bodo organizirali skupni shod, ki bo potekal 24. februarja. Več v zgornjem videu.

